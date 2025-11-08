La contribución económica se impone como la forma de donación más eficiente y sostenible en la Gran Recogida de Alimentos 2025

Así ha cambiado en 30 años el perfil de los usuarios del Banco de Alimentos de Vizcaya: "Ayudamos a muchas personas con trabajo"

Compartir







75.000 voluntarios trabajan este fin de semana en la Gran Recogida de Alimentos de 2025. El objetivo de este año es llegar a los diez millones de kilos de comida. Lo que más se necesita es aceite, arroz, leche, legumbres y caldo. Además de estas donación, también se pueden hacer aportaciones de dinero.

El objetivo de esta edición es alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos, ya sea mediante la donación de alimentos no perecederos o a través de aportaciones económicas en caja que se quedan en los supermercados en favor de los Bancos de Alimentos para que estos las utilicen para comprar según necesite en cada momento.

PUEDE INTERESARTE La propuesta contra la soledad no deseada en Gironella, Barcelona

Llamamiento a la ciudadanía

Por eso, los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la Gran Recogida 2025. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a atender las necesidades alimentarias de más de 1 millón de personas vulnerables, según ha señalado FESBAL.

Entre las ventajas de la donación monetaria, FESBAL destaca que así se garantiza la posibilidad de adquirir los alimentos cuando son necesarios, garantizando una asistencia alimentaria sostenible en el tiempo y adaptada a las necesidades reales de las personas atendidas por los Bancos de Alimentos al mismo tiempo que se evita el desperdicio alimentario.

La colaboración solidaria que realizan durante todo el año

Las empresas de supermercados de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que cuentan entre sus asociados con Mercadona, Dia o Lidl, entre otros, se han sumado, un año más, a la Gran Recogida de los Bancos de Alimentos asociados a Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos) que se celebra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, todas las tiendas acogerán a los 75.000 voluntarios que los Bancos de Alimentos esperan movilizar para labores informativas y de recogida de productos, como señalan desde la patronal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los supermercados hacen de este modo visible la colaboración solidaria que realizan durante todo el año, invitando a los consumidores a realizar donaciones físicas o monetarias con el apoyo a una de las campañas de referencia en la lucha contra la pobreza en España.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La contribución económica se impone como la forma de donación más eficiente y sostenible

En muchas de las tiendas se han instalado boxes para la donación física, mientras que en la gran mayoría se admitirán también donaciones monetarias que los clientes podrán realizar en el momento del pasar por caja. Además, en algunas cadenas de distribución, este sistema de donación 'online' se extenderá hasta el día 16 de noviembre.

En los últimos años, la contribución económica se está imponiendo como la forma de donación más eficiente y sostenible. Gracias a este método, los Bancos de Alimentos cuentan con un saldo para canjear por aquellos alimentos que se necesitan en cada momento, adaptándose a la demanda. El donante puede, además, desgravar su donación enviando el ticket de compra al Banco de Alimentos de la provincia en la que colaboró a través de 'www.granrecogida.org'.

En esta 13ª Gran Recogida, se espera recaudar el equivalente a 10 millones de kilos/litros de alimentos, lo que garantizará reservas alimentarias para el primer trimestre del año 2026.