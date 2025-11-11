Ana Rosa Quintana, de Pedro Sánchez: "Conduce en modo Motomami, en dirección contraria al país"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre Pedro Sánchez, tras sus palabras asegurando que el fiscal general es inocente: "Es a la verdad lo que Maquiavelo a la moral"

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, centrado en la figura de Pedro Sánchez, un presidente más preocupado por tuitear sobre Rosalía que por los problemas reales del país.

"Buenos días. Has colocado a España en la cima de la música. No lo dice Pedro Sánchez sobre su hermano, el director de orquesta, sino sobre Rosalía y su último trabajo. El presidente, que asegura no felicitar a los premios Nobel para evitar tener que elogiar a María Corina Machado, se deshace sin embargo en halagos hacia la estrella catalana", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa: "Sánchez cree que tuitear sobre Rosalía lo acerca a la juventud, pero en realidad, cada vez más jóvenes se alejan hacia el otro extremo ideológico"

Ana Rosa ha continuado: "Mientras tanto, en Moncloa, el coro de voces socialistas insiste en que el PP debería convocar elecciones en Valencia para no ceder ante Vox, mientras la portavoz de la ejecutiva del PSOE repite el discurso del presidente: “El PP busca aferrarse al poder cueste lo que cueste”. Lo curioso es que lo dice alguien cuyo jefe aspira a seguir gobernando hasta 2027, liderando a una llamada “generación del 27”, compuesta por jóvenes que probablemente nunca podrán comprarse una casa. Sánchez cree que tuitear sobre Rosalía lo acerca a la juventud, pero en realidad, cada vez más jóvenes se alejan hacia el otro extremo ideológico".

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "En esta España del cohete, 2,4 millones de personas sobreviven gracias al ingreso mínimo vital, y un 40% son menores de edad. Con este panorama, Sánchez continuará gobernando hasta 2027,y quizás más allá, con un Parlamento fantasma, una legislatura sin leyes y una Justicia que parece dictada desde Moncloa. Ahora también marca el rumbo de la política exterior, alejándose de la línea europea para priorizar las pulseras chinas y los aviones turcos frente a los estadounidenses. Hoy se reanuda el juicio contra el fiscal general, al que el presidente considera su cabeza de turco, como si de Los santos inocentes se tratara. Según una encuesta de 'El Mundo', la mayoría de los españoles cree que el fiscal es culpable, aunque Sánchez piense lo contrario. Conduce en modo Motomami, en dirección contraria al país que gobierna. Zapatero no sabía cuánto costaba un café, Sánchez, que tampoco pisa la calle, probablemente no sepa ni cuánto valen los huevos"