Alberto Rosa 12 NOV 2025 - 17:17h.

El profesor ya había protagonizado otras polémicas de contenido político con los alumnos

El director del IES Josep Maria Llompart de Palma, ha comunicado su renuncia al cargo tras las denuncias de acoso y abuso de poder que hicieron sus compañeros profesores. El director, Jaume Salvà, no seguirá en el cargo tras comunicar la noticia a la Conselleria de Educación y a los jefes de departamento del centro.

Así lo recoge ‘Diario de Mallorca’, periódico que hizo públicas las denuncias de los profesores contra este docente. Salvà habría comunicado la decisión a los jefes de departamento del instituto en una reunión previa al claustro. El director reclacó que la decisión de renovar es por voluntad propia.

El pasado martes, ‘Diario de Mallorca’ se hizo eco de unas denuncias de parte del claustro, en las que ponían de manifiesto humillaciones y un clima laboral marcado por el silencio y el miedo ante Inspección educativa, Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo.

Tal y como informa el citado medio, una evaluación de riesgos psicosociales del personal concluyó que un tercio de la plantilla había presenciado situaciones de violencia psicológica y que siete de cada diez trabajadores estaban en “alto riesgo” en todo lo que se refiere a relaciones interpersonales y conflictos. El director ha negado en todo momento las acusaciones hechas por estos docentes (algunos ya no siguen en el centro) y cree que son difamaciones realizadas para impedir que renovara el puesto.

Otras polémicas

Salvà ya había protagonizado otras polémicas al frente de la dirección del centro. En 2019, la entidad 'Plis Educación, por favor', denunció que el director y profesor de Historia alojaba en la web un canal de vídeo que "critica la actuación policial en los disturbios de Barcelona" y que "hace creer a los alumnos de Bachillerato que hay historiadores que glorifican la nación española desde el Neolítico".

En el vídeo, utilizado como material de clase, se escuchaba al profesor decir "el relato oficial de qué está sucediendo en Barcelona es un bucle de distorsiones y mentiras. Un relato donde el mal está personificado por los separatistas que quieren romper España e incendian la ciudad para sembrar el mal. No es la primera vez, ni tan sólo la última que la España UGyL (Una, Grande y Libre) se lanza contra Cataluña, pero ahora parece que están dinamitando todos los puentes", tal y como informó el diario 'ABC.