Se trata de una herramienta pionera en materia de prevención de conductas problemáticas que por primera se basa en microdatos reales y cuyo uso será obligatorio

Cómo detectar si alguien cercano tiene un problema con las apuestas: señales silenciosas y cómo actuar

El Ministerio de Consumo planta cara a la adicción al juego con un nuevo algoritmo destinado a detectar comportamientos de riesgo por Internet y cuyo uso será además obligatorio para todos los operadores de juego.

Basado en macrodatos reales para identificar conductas adictivas, tiene el potencial de aumentar diez puntos los porcentajes de detección actuales, según estima la Dirección General de Ordenación del Juego, integrada dentro del ministerio de Pablo Bustinduy.

El algoritmo para la detección de la adicción al juego

Hasta el momento, cada operador desarrollaba de forma autónoma su mecanismo de detección precoz y no existían herramientas ni datos homogéneos sobre su eficacia, lo que hace que la detección media sea en torno al 3% de las personas que juegan, según ha explicado el citado departamento.

Con el algoritmo, presentado durante el I Congreso Internacional de Juego celebrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, buscan un notable avance en ese campo, para lo cual se toma de referencia para su configuración y diseño los microdatos que reflejan el comportamiento real en las plataformas de juego de personas diagnosticadas médicamente con trastorno de juego, pasando a obtener un modelo de los mismos para poder identificar el riesgo de juego problemático.

“Este nuevo algoritmo que hoy ha anunciado la Secretaría General de Consumo lo que va a permitir es desarrollar tecnología para detectar patrones de conducta potencialmente problemáticos. Es lo que nos va a permitir detectar estos patrones de conducta y, por tanto, intervenir para poder garantizar lo que es la responsabilidad de los poderes públicos, que son entornos de juego seguro”, ha subrayado el ministro Pablo Bustinduy.

“Sabemos que, especialmente entre la población joven y vulnerable, hay un modelo de negocio que explota la vulnerabilidad para extraer rentas y riquezas, y esto es una realidad que afecta especialmente a las clases trabajadoras y a jóvenes en una situación de vulnerabilidad. La responsabilidad de los poderes públicos es garantizar un entorno seguro en el que puedan desarrollarse todas las actividades; también las actividades de juego”, ha enfatizado.

“Me gustaría señalar que, en este momento de gran desarrollo tecnológico en el que estamos, como siempre, la tecnología puede emplearse para intentar garantizar unas condiciones de vida seguras y unas condiciones de bienestar para la mayoría de la población o para acumular ingentes cantidades de riqueza. Este Gobierno y este Ministerio quiere que la tecnología sirva al bien común; sirva al propósito de nuestro estado social, y que no sirva para, como hemos visto, poder acumular en unas pocas manos cada vez cantidades más obscenas de dinero. Queremos poner la tecnología al servicio del ciudadano y al servicio de la democracia y el Estado”, ha finalizado.

Este mecanismo de detección estaba previsto en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos de juego más seguros, en el que ya se venía obligando a los operadores a adoptar mecanismos de detección de comportamientos de riesgo en el juego digital, así como a adoptar medidas de protección hacia los jugadores.