Fiesta 15 NOV 2025 - 19:43h.

Saúl Ortiz da en 'Fiesta' una información de última hora sobre el fallecimiento de la cantante y actriz Encarnita Polo

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila: la cantante que triunfó con 'Paco, Paco, Paco'

Compartir







Encarnita Polo ha fallecido a los 86 años en una residencia de Ávila. La causa de su muerte habría sido una estrangulación por parte de otro residente. Según los primeros indicios de la Policía Nacional, el asesino de la cantante habría sido un hombre octogenario. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, conocemos nuevos y reveladores datos que dan un giro al caso.

'Fiesta' da la última hora sobre la muerte de Encarnita Polo. La cantante que fue una de las figuras más importantes de la música pop en los años 60 y 70, y que triunfó con su famosísima canción 'Paco, Paco, Paco', ha sido presuntamente asesinada durante la madrugada del jueves 13 de noviembre al viernes 14, en la residencia donde la folclórica ha pasado sus últimos días.

Los primeros datos sobre el fallecimiento de la cantante y actriz por estrangulación, apuntaban a que el causante de su muerte habría sido un varón de 85 años, sin embargo, el colaborador Saúl Ortiz compartía una importante información de última hora que podría "cambiar bastante el futuro del supuesto asesino": "Pensábamos que tenía 85 años, pero me dicen que el presunto autor de los hechos tiene 66 años y se encuentra ingresado en la unidad de psiquiatría bajo custodia policial".

Encarnita compartía módulo con su presunto agresor

"Este dato es muy importante porque pasaría a ser imputable", señalaba el colaborador antes de aportar nuevos detalles sobre el presunto autor del crimen: "Ingresa en la residencia solo un día y medio antes del terrible suceso". Además, el programa se ponía en contacto con la directora de comunicación de la residencia de Encarnita y su supuesto agresor:

"Me confirma que tanto Encarnita como el supuesto agresión estaban en el mismo módulo, el módulo de demencia. Me comunican también que ese módulo tienen una vigilancia mayor, de hecho, no puede comunicarse con el resto de módulos porque para ese acceso hay una clave. Al parecer todas las personas que sean residentes en esa parte del centro si que podría salir y entrar de sus habitaciones", señalaba Jota, periodista de 'Fiesta'.