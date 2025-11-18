La Junta de Castilla y León no detectó problemas en las inspecciones realizadas a la residencia DomusVi, donde murió Encarnita Polo

El presunto agresor de Encarnita Polo llevaba pocos días en la residencia de Ávila y le estaban ajustando la medicación

Compartir







La Junta de Castilla y León no detectó problemas durante las inspecciones ordinarias realizadas a la residencia DomusVi de Ávila, donde el pasado viernes falleció la artista Encarnita Polo, de 86 años, según los primeros indicios estrangulada por otro residente de 66 años.

Al ser preguntada al respecto, la vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comentado a los periodistas que los hechos se encuentran "bajo investigación judicial".

PUEDE INTERESARTE Triste y desolador adiós a Encarnita Polo en Ávila: familiares y amigos despiden a la actriz en un íntimo funeral

Asimismo, ha precisado que su departamento realiza "las inspecciones periódicas y las visitas de seguimiento de todos los centros", incluido el de Ávila en el que apareci�ó muerta la cantante y actriz Encarnita Polo. Al respecto, la consejera ha apuntado que la residencia de personas mayores DomusVi también ha sido objeto de este tipo de controles y seguimientos anuales y rutinarios, sin que se haya producido "mayor problema" en esas instalaciones.

PUEDE INTERESARTE Una familiar de un residente denuncia negligencias en la residencia donde murió Encarnita Polo

El supuesto autor de la muerte de Encarnita Polo, bajo custodia policial

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía y del TSJ han informado a EFE de que el supuesto autor de la agresión que acabó con la vida de la artista no ha sido aún puesto a disposición judicial, encontrándose aún bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, la asociación El defensor del paciente se ha dirigido a la Fiscalía Provincial de Ávila para solicitar que "investigue de oficio" lo ocurrido en esta residencia, ya que "no es admisible que en una residencia los pacientes agresivos por su patología" se encuentren "con los demás, que son pacientes indefensos".

Por ello, este colectivo ha apelado a la fiscalía, teniendo en cuenta que "la seguridad de las residencias de ancianos privadas en España, se encuentra regulada por varias leyes y normativas que buscan garantizar la protección y el bienestar de los residentes".