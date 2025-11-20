El dirigente ha pedido máximo respeto para el desarrollo del proceso judicial "y para mi persona y para mi familia, hostigada desde hace unos días

El 'narcoalcalde' de un pueblo de Cuenca enganchaba su plantación a la luz de las farolas: tenía 215 plantas de marihuana

El alcalde de Villar del Humo, César Saiz, ha anunciado que dimitirá tras su detención en una redada de la Guardia Civil en la que se localizaron 215 plantas de marihuana en su vivienda, aunque ha confirmado que seguirá como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de la localidad.

En un comunicado difundido por el Ayuntamiento en su nombre, Saiz ha pedido “máximo respeto para el desarrollo del proceso judicial” y también “para mi persona y para mi familia, hostigada desde hace unos días y cuyo desarrollo de su vida cotidiana se está viendo seriamente condicionado”.

El dirigente considera que, con la difusión de su identidad, “se han vulnerado sus derechos”, ya que “se ha publicado mi nombre, sin iniciales, y fotografías, en lo que es una clara violación de derechos como el de la intimidad y el honor”. Además, denuncia que también “se ha faltado el respeto a sus compañeros de Corporación, de quienes se han publicado imágenes y a quienes también se les está acosando y presionando y que nada tienen que ver con lo acontecido”.

Saiz ha adelantado que emprenderá acciones judiciales contra los medios de comunicación y responsables de redes sociales que hayan difundido datos e imágenes que, según sostiene, vulneran esos derechos.

Respecto a su futuro político, el alcalde explica que ha tomado “la decisión voluntaria, a partir de cuando administrativamente sea posible, de renunciar al cargo de alcalde y pasar a ser concejal no adscrito del Ayuntamiento de Villar del Humo”, por lo que no devolverá el acta a su partido.