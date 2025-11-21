"Vi a una persona recuperar algo que creía perdido", cuenta Carlos Martínez, explicando las emociones vividas al verla sonreír con el exoesqueleto

“Para que la gente se haga una idea, es como si estuvierais casi caminando por una piscina”, explica, sobre el exoesqueleto

Un exoesqueleto ha hecho posible que Mary, una mujer de 85 años, vuelva a caminar sin dolores. Se trata de una estructura diseñada por el joven al que ella enseñó a caminar cuando era niño, Carlos Martínez, quien hoy ha emocionado a miles de personas en las redes compartiendo su historia y su particular reencuentro.

“Mary es una de las mujeres de mi vida. Ella me enseñó a dar mis primeros pasos. Que ella pueda volver a caminar… pues te puedes imaginar la cantidad de emociones”, cuenta Carlos, quien además de creador del exoesqueleto es campeón del mundo de baloncesto 3x3, como informa en el vídeo Sandra Mir.

El exoesqueleto, una ayuda a la movilidad para personas con dificultades

Autodenominado empresario en serie, cuenta que él, como deportista, sufre y ha sufrido “un montón de dolores” en su día a día, por lo que explica que sabe “lo que es, de primera mano”, caminar con esas dolencias, que se añaden al “desgaste corporal”.

Por eso, ha creado el exoesqueleto que define como “un aparato que te ayuda, con doble motor, a esa flexión de cadera”. “Para que la gente se haga una idea, es como si estuvierais casi caminando por una piscina”, explica ante las cámaras de Informativos Telecinco.

“Es como si me empujara hacia atrás y me ayudara a estira la pierna”. “Es como si me estuviese moviendo las piernas”, señalan quienes lo han probado.

“Es un modelo muy completo de fibra de carbono, con una autonomía de además 20 kilómetros. Sirve para personas con movilidad reducida, personas con párkinson, con algún ictus reciente”, explica Carlos.

Con ello, su objetivo es ayudar a quienes los dolores ya no les dejaban vivir y, sobre todo, devolverles la sonrisa, como a Mary, cuya historia ha compartido a través de Instagram conmoviendo y emocionando a múltiples usuarios.

La historia de Mary y Carlos

Ella le cuidaba cuando era pequeño y ahora, a sus 85 años, está muy dolorida y apenas pueda andar. Por eso, Carlos, con su exoesqueleto, ha conseguido ayudarla, como ha mostrado en un vídeo en el que la octogenaria hace uso del artilugio mientras esboza una sonrisa.

“Fue un día de muchas emociones para mí. Mary, la mujer que me cuidó cuando yo no sabía ni caminar. La que me llevaba en brazos, la que me enseñó mis primeras rutinas, la que me recogía cuando me caía… También la que eligió mi anillo de pedida. Tiene 85 años, muchas operaciones, apenas podía andar. Muletas, andador, dificultad para levantarse y, a veces, cansancio en la mirada”, expone en la publicación, donde la ensalza como una mujer "siempre fuerte".

"Lo es. Fuerte de verdad. De las que sostienen a una familia entera. O dos", incide en su mensaje en las redes, donde contaba que "verla perder movilidad en los últimos años ha sido duro".

"No es solo caminar, es perder autonomía, perder seguridad, perder parte de quién eres", contaba Carlos en la publicación, donde relata que, ante esa situación, hacía poco había ido a verla "con una de las nuevas innovaciones" de su empresa.

"Solo para intentarlo. Por ella. Se lo puse. Respiró hondo. Y dio un paso. Lento, inseguro. Después otro. Y otro. Hasta que, de repente… Mary caminaba sola. Sin muletas. Sin andador. Sin miedo", explicó, indicando que tras ello, "se echó a reír".

"Esa risa suya. La misma que escuchaba de pequeño cuando hacía alguna travesura. Ahí me rompí. No por el invento. No por la tecnología... sino porque vi a Mary volver a ser Mary. Vi a una persona recuperar algo que creía perdido", contaba en la publicación, que cerraba con un: "Hoy Mary volvió a caminar. Y es solo el primer paso. Y yo volví a recordar por qué hago lo que hago".