Banderas preconstitucionales y tazas con la cara de Franco: Así es 'Una, grande y libre', el bar de Chen Xiangwei

Dos activistas de Femen, víctimas de una agresión sexual tras irrumpir en la entrada de la misa del 50 aniversario de la muerte de Franco: "¡Señor, que no toque!"

Compartir







Detrás de los huevos estrellados, la tortilla de patatas y los torreznos del bar de Chen hay una estética que parece sacada del régimen franquista. Unas tazas que muestran el rostro de Francisco Franco y unas banderas preconstitucionales, entre otras cosas, hacen que este bar sea más bien un lugar para rendir homenaje al dictador que un sitio donde compartir con amigos.

El empresario chino que es propietario del bar, ubicado en el distrito madrileño de Usera, llega a asegurar que Franco es el "único" que ha hecho justicia en España. "España va camino de Venezuela o China. Los políticos del poder hacen lo que quieren con su pueblo, eso es de populista", comparte en 'El tiempo justo'.

Este 20 de noviembre se han cumplido 50 años de la muerte del Caudillo. En varios puntos de España se han promovido actos que defienden el rémigen autoritario, pero en el bar de Chen parece ser que estos eventos se repiten día tras día con una estética que ya le tiene bastante presente.

Las fuertes declaraciones de Chen Xiangwuei

"A Franco le quieren porque defendía España, a los trabajadores y hacer justicia. La sociedad está enferma, no cotiza para el país", lanza sin tapujos en directo.

El empresario, que según él conoce muy bien lo que es una dictadura, dice que en el siglo XXI europeo "quieren modificar la historia" y "prohibir pensamientos diferentes". "Eso lleva a dictadura comunista, camino de España", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña al cuerpo de esta noticia.

Chen asegura que la comida que preparan en el restaurante, antes llamado Casa Oliva, la hacen "con cariño". El dueño del bar ha hecho un llamamiento en directo. "¡Luchamos por el pueblo!", exclama.

Recordemos que recientemente el Gobierno ha puesto en marcha una campaña para defender el "adoctrinamiento en democracia" con motivo del fallecimiento del dictador hace 50 años.