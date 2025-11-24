Detienen a Martiño Ramos Soto en La Habana, el profesor condenado a 13 años por violar a alumna

Martiño Ramos estaba condenado a 13 años de cárcel y era uno de los fugitivos más buscados por la Policía

Los 10 fugitivos más buscados por la Policía: un profesor que abusó de una alumna, jefes 'narcos' y asesinos

Compartir







Las autoridades cubanas han detenido en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado por la Audiencia de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad, según ha podido confirmar EFE este lunes.

Ramos Soto es uno de los 10nombres de reclamados por la justicia española cuya localización y arresto es prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, ha pedido la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

Martiño Ramos fue localizado en La Habana

Martiño Ramos Soto, exlíder de En Marea y profesor de música de un colegio de Ourense sentenciado a 13 años de cárcel por violar a una menor del colegio de forma repetida, ha sido localizado en Cuba.

De hecho, el que fuese el el exlíder de En Marea vivía en La Habana, utilizaba el nombre de 'Martín Soto' y trabajaba como fotógrafo. Una información que fue adelantada por 'El Español', quien dio las primeras pistas sobre el escondite del profesor de Ourense fugado tras violar a una menor reside en Cuba desde el mes de julio de 2025.

Nadie creyó a la niña que durante años vivió un calvario desde que el profesor pederasta contactase con ella a través de Instagram haciéndose pasar por un menor, desde entonces la manipuló, pegó, violó y vejó de forma continuada, desde los 12 a los 16 años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Martiño era conocedor de la especial vulnerabilidad de la menor que vivía tanto en su casa como en el colegio, era la víctima perfecta a la que nadie creería.

Así fue, nadie en el colegio creyó a la niña incluso cuando la víctima no aguantó más y reunió el valor suficiente para pedir ayuda, la orientadora y varias profesoras le dijeron que “eran imaginaciones suyas” y confiaban plenamente en él, apuntaban desde 'El País'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Activismo político y supuesto compromiso con la lucha feminista

Ramos Soto de 45 años escondía un gran sadismo, pero durante años se trabajó su reputación social para que nadie sospechase de quien era en realidad. En Ourense era una habitual del activismo político militando En Común y En Marea fingiendo compromiso con la lucha de las mujeres en actos feministas, pero cuando nadie le veía violaba, golpeaba y humillaba a niñas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Tenía mucho reconocimiento social en la ciudad y eso hizo que a la víctima no se la creyera”, afirmaba una excompañera de partido sobre el profesor de música.