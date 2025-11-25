‘El tiempo justo’ entrevista en directo a Pilar, que relata emocionada cómo fue el secuestro

Un equipo de ‘El tiempo justo’ se ha desplazado hasta Isso, un pequeño municipio de Albacete para conocer el desgarrador testimonio de Pilar, una mujer de 88 años que sobrevivió a una de las noches más aterradoras que recuerda la localidad.

Tres individuos irrumpieron en su vivienda, la ataron, la amordazaron y la torturaron durante ocho horas con el único objetivo de robarle 1.200 euros. “Pensé que me mataban”, reconoce ante las cámaras, aún con marcas en el rostro y las manos temblorosas.

Pilar cuenta que los agresores entraron en su domicilio “a la una menos veinte”, perfectamente informados de sus horarios y rutinas. Dos de ellos accedieron al interior mientras un tercero se quedó fuera vigilando. “Sabían que a la una me acuesto”, afirma, sospechando que la información pudo salir de gente del entorno.

Ocho horas de violencia y terror

La brutalidad comenzó nada más entrar: uno de los asaltantes le ató las manos, la lanzó al suelo y empezó a torturarla con unas tijeras. Le taparon la boca con un pañuelo tan fuerte que apenas podía respirar. “Yo intentaba sacar la nariz para coger aire, pero enseguida venía uno para que no chillara”, relata.

Mientras tanto, los delincuentes registraron con calma cada rincón: las cuatro habitaciones, el salón comedor, la terraza y el baño. Ni siquiera la cámara de vigilancia se salvó: la arrancaron de la pared sin saber que su hijo, desde Madrid, estaba viendo y escuchando parte de la escena gracias a que la tenía conectada a su móvil.

En la casa también se encontraba su otro hijo, un hombre con gran dependencia, recién operado y todavía sin retirar el vendaje. “Es lo peor que me ha pasado en la vida”, dice Pilar, con la voz rota, recordando también los gritos de su hijo aquella noche.

Dos detenidos y un tercero en busca y captura

La Guardia Civil ha confirmado al programa que dos de los implicados han sido detenidos en Cartagena: un eslovaco y un marroquí, vinculados además a otros robos violentos y al tráfico de drogas. El tercer sospechoso está huido y aún no ha sido identificado, aunque confían en que las declaraciones de los detenidos ayuden a localizarlo.

Pilar solo pide justicia: “Que lo paguen bien. Yo lo he pasado muy mal, muy mal. Y tengo miedo. Solo le pido a Dios que no le pase a nadie más. Estoy siempre nerviosa cuando lo recuerdo”.