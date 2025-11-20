telecinco.es 20 NOV 2025 - 17:24h.

Después de pasar seis años en la cárcel, se arrepiente de estafar a sus víctimas y pide perdón

Salen a la luz los duros testimonios de las víctimas de la interiorista que okupa mansiones de lujo: "Es una profesional de la estafa"

Compartir







'El tiempo justo' ha hablado en exclusiva con el estafador de pisos en alquiler que durante cinco años ha conseguido engañar y conseguir dinero de sus víctimas a través de anuncios de pisos falsos en internet. A través de estas páginas de alquiler de pisos online cogía fotos de otros anuncios reales y pedía por adelantado fianza y alquiler sin que ese piso exista.

Según datos de la Policía Nacional más del 20% de las estafas de pisos son por internet. El programa ha contactado con Federico, un estafador que lleva más de cinco años haciendo estas estafas. "Empecé por necesidad, para consumo propio de drogas", explicaba Federico. Además, el estafador ha reconocido que podía conseguir entre 4.000 y 10.000 euros al mes con estas prácticas ilegales, alcanzando hasta 300.000 euros.

Federico ha desvelado quiénes eran los perfiles de su víctimas: "Al principio eran estudiantes, luego altos ejecutivos y hasta un juez". Además, hemos podido conocer cómo le descubrieron en esta estafa: "El fallo que cometo es contactar con el hijo de un Policía Nacional y ahora llevo seis años en la cárcel"

¿Cómo engañaba a sus víctimas?

"Lo primero que yo hacía es comprar una tarjeta SIM para poder contactar con las víctimas en este caso", reconocía. Tras esto, se metía en internet y seleccionaba las fotos de pisos que ya existían y las cogía para sus anuncios para que fuese más creíble.

"Les pedía mensualidad y fianza. Tenía que preparármelo muy bien para no cometer ningún tipo de fallo y que fuese creíble", explicaba. Mediante persuasión, les decía que era una oportunidad única y "la gente picaba".

"Me arrepiento de haberle quitado su dinero"

Federico ha explicado que está arrepentido de haber realizado estas prácticas y le ha querido pedir perdón a sus víctimas: "Me arrepiento de haberle quitado el dinero a la gente. Si tuviera la oportunidad de pedirles perdón a las víctimas, que son muchas, lo haría", terminaba.