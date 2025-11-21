La reportera de Levante-EMV aporta datos decisivos tras el testimonio de la responsable de la clínica, que aseguró que ambas niñas “salieron aparentemente bien”

Chen Xiangwei, el nostálgico de la dictadura dueño de un bar que homenajea al Caudillo en Usera: "Franco es el único que ha hecho justicia"

Compartir







La conmoción provocada por el caso de la niña fallecida y otra ingresada en la UCI tras una visita a una clínica dental de Alzira centró la atención de ‘El tiempo justo’. Antes de conectar con Teresa Domínguez, periodista del diario Levante-EMV, el programa revisó detalladamente el testimonio grabado de la propietaria de la clínica, que defendía que las dos menores “salieron aparentemente bien” del centro y que el anestesista desconocía qué había ocurrido. Un relato que, según la periodista, no coincide en absoluto con lo que los padres declararon en urgencias.

Tras esa emisión, Domínguez tomó la palabra para explicar la parte más delicada del caso: la sedación. “Es más que probable que el origen esté ahí”, aseguró, porque las dos niñas, que no se conocían ni acudieron juntas, “presentan el mismo cuadro clínico: vómitos, somnolencia, falta de reactividad, dificultades respiratorias y un deterioro progresivo”.

Dos cuadros calcados y una cronología que no encaja con la versión de la clínica

La periodista relató la secuencia que aportan los padres de la niña fallecida, muy distinta a la expuesta por la dueña del centro. Según ese testimonio en caliente, la menor pasó cuatro horas en la clínica, bajo observación debido a su escasa respuesta a estímulos y problemas para respirar, como si estuviera en un “despertar hospitalario” que no corresponde a un tratamiento odontológico rutinario.

Al llegar a casa, la pequeña experimentó una leve mejoría, pero volvió a decaer de inmediato hasta perder cualquier respuesta. Desesperados, los padres la trasladaron al hospital, donde ingresó ya en parada cardiorrespiratoria. “Los médicos estuvieron 90 minutos intentando reanimarla sin éxito, ni con adrenalina ni con maniobras extremas”, explicaba la periodista, subrayando que la versión de la clínica no encaja con este relato directo y urgente.

La periodista fue tajante al descartar una alergia: “No puede ser, son dos niñas totalmente diferentes”. Para ella, lo más probable es un fallo humano: una dosis inadecuada o un frasco equivocado. La coincidencia temporal y clínica hace muy difícil buscar otra explicación.