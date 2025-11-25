“Es un hecho es que el cuerpo lo manipularon, lo movieron de sitio, y que allí estaban todos drogados cuando llegó el forense”, sostiene su hermano

El anillo inteligente que reabre el caso de la muerte de la 'chamana de los empresarios': análisis de la actividad y variabilidad de la frecuencia cardíaca

Fede, el hermano de Flor Bollini, la mujer hallada muerta en octubre de 2024 en la villa de lujo de un millonario sueco en Ibiza, cree que esa noche “la mataron y trataron de hacerla pasar por una drogadicta”, ha asegurado en declaraciones al diario ‘Las Provincias’. Fede cree que ese día hubo todo un “embrollo para intentar taparlo todo”. “La verdad es que te hace pensar lo peor”, expresa.

Flor Bollini, más conocida como la 'chamana de los empresarios de éxito', fue encontrada sin vida la noche del 13 al 14 de octubre en una villa privada en Sant Antoni de Portmany, Ibiza.

La causa se había cerrado, pero se ha reabierto después de que el abogado de la familia de Bollini, Vincente Monzó, haya presentado el informe definitivo de la autopsia y un anillo inteligente que llevaba la víctima en el momento de los hechos.

Su hermano Fede está convencido de que la mataron. Por eso, tras reabrirse la causa, su abogado ha pedido que se cite como investigados a tres hombres y dos mujeres que se encontraban en la villa cuando la Guardia Civil acudió la noche de los hechos. Lo mismo solicita para el matrimonio que tenía las pertenencias de Flor Bollini.

¿Qué ocurrió el día de la fiesta?

La fallecida había acudido a una fiesta que prometía ser “salvaje” y en la que se animaba a los asistentes a llevar “lo que les apetezca” en una invitación de WhatsApp, con emoticonos de pastillas, copa, nieve, caballo y dinero.

Tras más de 24 horas ininterrumpidas de fiesta, el dueño de la villa y otros cuatro asistentes llamaron a Emergencias.

Cuando llegaron la Policía y los servicios sanitarios, el cadáver había sido movido hasta una mesa de la terraza, alumbrada con velas, junto a la piscina. Le habían puesto encima una manta para taparla.

Según explicaron, la mujer, que realizaba rituales de 'sapo bufo' y presentaba problemas cardíacos, había acudido a la sauna de la mansión en varias ocasiones y, después de vigilarla eventualmente, precisamente, por sus problemas de salud, la encontraron desvanecida.

El informe de la autopsia reveló que la mujer murió de forma accidental por muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes” y el Juzgado de Instrucción número dos de Ibiza decretó el sobreseimiento provisional al no apreciar “debidamente justificada la perpetración de delito”.

El anillo, clave en la reapertura del caso

Sin embargo, el anillo inteligente que llevaba la víctima ha dado un giro al caso. Este sitúa la hora de la muerte algo más de dos horas antes de la llamada al 112 que hicieron los testigos.

Tiempo que se podría haber usado en cambiar la escena del crimen. Las cinco personas que llamaron a Emergencias contaron que llegaron tarde de una comida. Esto desmontaría el relato de los cinco testigos interrogados en su día.

“Es un hecho es que el cuerpo lo manipularon, lo movieron de sitio, y que allí estaban todos drogados cuando llegó el forense”, sostiene su hermano, que cree que “la mataron y trataron de hacerla pasar por una drogadicta”.

Además, destaca, “Intentaron quitarle el anillo para no dejar pruebas”, pero no pudieron. Lo hicieron incluso tras incinerar el cuerpo, algo que autorizó una de las sospechosas y que indigna a la familia.

Por último, la familia denuncia que se llevaron las pertenencias de Flor. De hecho, han localizado sus dispositivos electrónicos en Irlanda y han utilizado sus contraseñas para acceder a ellos.