La mujer apareció muerta en una sauna de una villa de Ibiza tras una fiesta en 2024: su anillo inteligente ha reabierto el caso

El perfil de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios' muerta en Ibiza: psicología junguiana, ayahuasca y miedo a métodos peligrosos

Una fiesta en la exclusiva villa de un millonario en Ibiza en octubre de 2024 acabó con un trágico suceso: la aparición del cuerpo sin vida de una mujer, desnuda y con quemaduras en el interior de una sauna. Se trata de Flor Bollini, conocida como la ‘chamana de los empresarios de éxito’.

Un juzgado de Ibiza ha reabierto ahora el caso después de que Vicente Monzó, abogado de la familia de la mujer, haya señalado que “existen indicios más que evidentes” de la comisión de los delitos de homicidio. Lo ha logrado gracias al anillo inteligente que llevaba la víctima. Aquella fiesta prometía ser “salvaje” y animaba a los asistentes a llevar “lo que les apetezca” en una invitación de WhatsApp, con emoticonos de pastillas, copa, nieve, caballo y dinero.

Este anillo monitoriza las pulsaciones y sitúa la hora de la muerte algo más de dos horas antes de la llamada al 112 que hicieron los testigos. Tiempo que se podría haber usado en cambiar la escena del crimen. Las cinco personas que llamaron a Emergencias contaron que llegaron tarde de una comida. Esto desmontaría el relato de los cinco testigos interrogados en su día.

Cómo funciona el Oura Ring, el anillo inteligente que llevaba la víctima

El anillo registró una notoria bajada de pulsaciones desde las 23:25 horas hasta que en torno a las doce de la medianoche entró en modo descanso total -ya estaría muerta-, según ‘Las Provincias’. La siguiente medición del anillo son los siete pasos registrados pasada ya la medianoche, que concuerdan con la distancia entre la sauna y la mesa en la que dejaron el cuerpo desnudo de la víctima. Los cinco testigos dijeron que la mujer estaba con vida cuando la hallaron en la sauna y llamaron a Emergencias.

Este anillo, clave ahora en la investigación, es un dispositivo portátil que integra sensores y electrónica miniaturizada para recopilar datos sobre el cuerpo y sus actividades. Funciona de manera similar a una pulsera o reloj inteligente, pero con un formato mucho más pequeño y discreto.

El anillo concreto que llevaba Bollini en su mano izquierda era un Oura Ring y monitoriza múltiples parámetros biométricos. Puede medir el pulso y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El dispositivo procesa los datos y envía la información al teléfono por Bluetooth de baja energía. La batería suele durar entre tres y siete días.

Qué puede detectar el anillo

El dispositivo también prueba que Flor llevaba más de 24 horas sin descansar, al marcar el número más bajo de descanso (1 sobre 100) desde el día anterior. Los datos que registra un anillo inteligente puede ayudar a determinar la hora aproximada de una agresión, si la hubo, por ejemplo, un pico abrupto de frecuencia cardíaca seguido de inactividad.

También para saber si la víctima estaba despierta o dormida y si hubo lucha, gracias a movimientos irregulares o aceleración corporal. En otros casos, aunque los anillos no tienen GPS, sí pueden registrar movimientos compatibles con caminar, correr o estar quieto.

También cambios de actividad que ayudan a saber si la persona cambió de lugar dentro de un intervalo temporal. Todo ello puede apoyar o contradecir la versión del sospechoso o la hora en la que la víctima estuvo en movimiento.