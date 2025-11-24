Gonzalo Barquilla 24 NOV 2025 - 18:07h.

Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios de éxito' muerta en Ibiza, contaba con experiencia en psicoactivos y difundía sus metodos

La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con la ‘chamana de los empresarios’ muerta en una sauna: el anillo inteligente, la clave

Flor Bollini, más conocida como la 'chamana de los empresarios de éxito', fue hallada muerta la noche del 13 al 14 de octubre de 2024 en la villa de lujo de un millonario sueco ubicada en Sant Antoni de Portmany, en Ibiza. Cinco personas llamaron a emergencias alrededor de la medianoche, antes de que las autoridades encontraran su cuerpo sin vida. Según explicaron, la mujer, que realizaba rituales de 'sapo bufo' y presentaba problemas cardíacos, había acudido a la sauna de la mansión en varias ocasiones y, después de vigilarla eventualmente, la encontraron desvanecida.

Cuando llegaron los agentes, se confirmó el fallecimiento de la mujer y se determinó que el cuerpo se había movido de la sauna a una mesa de la terraza iluminada con velas, junto a la piscina. Estaba desnuda y con quemaduras.

La autopsia preliminar indicó que la causa del deceso fue una muerte súbita posiblemente asociada a intoxicación por sustancias. Sin embargo, los registros de un anillo inteligente que llevaba Flor aquella noche mostraron un descenso drástico de su frecuencia cardíaca desde las 23:25 horas hasta entrar en modo de descanso total. Se baraja que pudo morir horas antes de que se llamara a emergencias y que se moviera su cuerpo estando ya muerta. Esta evidencia tecnológica ha aportado ahora pistas clave que han hecho replantear la investigación y reabrir la causa del fallecimiento.

¿Quién era Flor Bollini?

Florencia Bollini nació en Argentina, de madre psicóloga freudiana. Pasó por años de terapia (a los 15 probó la psicoterapia) y comenzó su carrera en política, pero a los 25 años decidió dejar todo atrás y buscar otro camino. Se trasladó a Berlín, estudió psicología junguiana -que la introdujo en el misticismo y en el uso de sustancias como la ayahuasca-, y más tarde viajó por África, India, México y otros lugares para aprender tradiciones ancestrales.

Tras una larga estancia en Londres, decidió volver a Latinoamérica y "probar" su primera experiencia psicoactiva, como explicó en abril de 2020 en el podcast 'CRACKS'. Fue con ayahuasca cuando tenía unos 28 años y definió este momento como un punto de inflexión vital. Relató que fue la primera vez que sintió una voz distinta a su ser: "Fue una experiencia que pudo identificarme como un ser fuera de mi mente. Cambió por siempre el curso de mi vida. No solo que descubrí fe y sentido a la vida, sino que me di cuenta de que no había entendido nada en la vida".

Con el tiempo, Flor descubrió lo que ella denominaba "la molécula divina": el 5-MeO-DMT, la sustancia psicodélica presente en la secreción del sapo bufo (Bufo alvarius) y que calificaba también como "la molécula de Dios": "Es la única molécula que puede disolverte la cabeza". Poco a poco encontró su sector.

En sus propias palabras, ella decía: "Entrené como una sacerdotisa de la escuela africana para unificar todas las diferentes formas ancestrales de sanar -como la chamánica, la Ayurveda, la china- cambiando mi vida y, a su vez, empoderando a otros".

Flor criticaba con dureza los métodos peligrosos

A pesar de probar con estas 'terapias', Flor criticaba con dureza los métodos peligrosos que muchos adoptaban para administrar esta sustancia: discursos de "dosis heroicas", técnicas bruscas y poco empáticas. Relató cómo interrumpió ceremonias de otros "chamanes" para proteger a los participantes, incluso asistiendo físicamente a personas que se desmayaban o sufrían sobredosis. Su enfoque fue diferente: desarrolló una técnica más cautelosa, empática y progresiva. En su método de servicio, comenzaba con dosis muy pequeñas y las aumentaba poco a poco, sólo si la persona estaba preparada y de acuerdo, como detalló en el citado podcast. Para Flor era vital la preparación psicológica, la administración cuidadosa y la integración posterior: no solo dar la experiencia, sino enseñar a la persona a incorporar las enseñanzas en su vida.

Flor, que fundó NanaHelps, una empresa que tenía como objetivo estandarizar protocolos para la preparación, administración e integración de psicoactivos, se definía como una estratega psicoespiritual que ayudaba a que los empresarios pudieran mejorar en su desempeño diario. Según informó en 'Forbes México' en marzo de 2018, intentaba que los empresarios que vivían saturados e inmersos en medicamentos como los ansiolíticos "rompieran con esas adicciones", incluyendo "el consumo excesivo de café o refrescos".

Flor fue pionera en visibilizar el uso responsable de psicoactivos potentes y en crear un modelo más humano y ético para administrarlos. Sin embargo, estas prácticas siempre han generado polémica y controversia. Mientras, su muerte ha abierto muchos interrogantes. ¿Murió por un accidente o hubo una negligencia grave? ¿Se manipuló la escena? ¿Hubo un encubrimiento? ¿Se pudo cometer un homicidio? La reapertura del caso señala que sus seres queridos no aceptan las explicaciones fáciles. El anillo inteligente ha aportado detalles que se deben analizar en profundidad y el debate sobre quién tenía responsabilidad esa noche se intensifica. Se trata de averiguar qué ocurrió en aquella fiesta "salvaje" en la que los asistentes podían llevar "lo que les apetezca".

El abogado valenciano Vicente Monzó, representante de la familia, sostiene que los datos del anillo refuerzan la existencia de indicios de posibles delitos, incluyendo homicidio, favorecimiento del consumo ilegal de drogas y hurto. Según el letrado, estas pruebas tecnológicas sugieren irregularidades en la supervisión de los asistentes y posibles versiones coordinadas de los hechos. Por ello, tras lograr reabrir la causa, ha solicitado que declaren las cinco personas que estaban en la villa aquella noche, así como el matrimonio con el que Flor se había alojado temporalmente, que supuestamente se quedó con algunas de sus pertenencias. Hay muchas incógnitas en torno a la muerte de la 'chamana de los empresarios de éxito'.