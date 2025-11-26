El joven comunicó instantes antes a su entrenador encontrarse mal, aunque no se conocían patologías previas

Un adolescente de 12 años ha fallecido de forma repentina este martes en Avilés, Asturias, mientras entrenaba a baloncesto con su equipo en las instalaciones del colegio de San Fernando. Según las primeras informaciones, la víctima comunicó a su entrenador que se encontraba mal, pero instantes más tarde cayó desplomado sin que los presentes pudieran hacer nada por salvarle la vida.

No se conocían patologías previas

Los responsables deportivos del centro dónde entrenaba la víctima desconocían cualquier patología previa del deportista. Tras el desplome, intentaron asistir y ayudarle al tiempo que avisaron a los servicios de emergencias que tras desplazarse a las instalaciones deportivas trataron de reanimarle sin éxito.

La conmoción es generalizada en la comunidad educativa de esta localidad asturiana. Tanto el personal como los estudiantes del colegio San Fernando como del Instituto Carreño Mirando, han salido en apoyo de la familia y compañeros ante la magnitud de la tragedia, lo que ha llevado a suspender la actividad docente en señal de duelo, informan La Nueva España y La Voz de Avilés.

El joven fallecido, Samuel Esteban Poncela, era miembro del club deportivo ABDA San Fernando, surgido tras la fusión entre ADBA y el colegio San Fernando. Sus directivos han hecho público un comunicado en el que trasladaban a la familia del joven fallecido su pésame al tiempo que ensalzaban la trayectoria deportiva del joven Samuel.