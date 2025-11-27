El trabajador habría sufrido un accidente y tuvo que adelantar su regreso a Mallorca

MallorcaLa empresa ‘Emaya’ ha abierto un expediente informativo contra un trabajador por supuestamente aprovecharse de las horas sindicales para disfrutar de unas vacaciones en Bali en vez de dedicarlas a defender a sus compañeros. Este viaje se habría realizado durante el mes de noviembre, según ‘Diario de Mallorca’.

El trabajador, que pertenecía al comité de empresa en representación del sindicato CGT, habría sufrido un accidente y tuvo que adelantar su regreso a Mallorca. Al no poder reincorporarse al trabajo, la empresa descubrió los hechos.

El trabajador está de baja médica

El sindicalista se encuentra de baja médica y todavía se desconoce cuándo podrá volver a trabajar. Emaya comprobó que no habría utilizado los días de vacaciones que le corresponden para hacer el viaje a Indonesia sino que habría aprovechado supuestamente las horas sindicales para disfrutarlo.

El expediente disciplinario se encuentra en la fase de presentación de alegaciones y concluye mañana, según fuentes de la empresa municipal. El instructor le da la oportunidad al trabajador de justificar qué días y qué horas usó para viajar a Bali, ya que a la empresa no le constan esos días de vacaciones.

No se descarta la posibilidad de despedirlo

La sociedad alcanzará una conclusión cuando reciba las alegaciones que debe presentar el sindicalista investigado. De momento, las sospechas están demostradas y la empresa quiere seguir todos los pasos para tramitar el expediente. Eso sí, una vez que se realicen todas las investigaciones, decidirán si hay motivo o no para sancionar al trabajador.

En ese expediente se hará también una valoración de la gravedad de la falta disciplinaria que supuestamente habría cometido y será el propio instructor de la investigación quien determine la sanción. No se descarta la opción de acordar un despido disciplinario con el que el trabajador no recibiría ningún tipo de indemnización. Su condición de representante sindical no le sirve de escudo legal para impedir una medida disciplinaria por su falta grave.