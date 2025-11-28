Mediamarkt, Carrefour o PC Componentes: Consumo multa por falsos descuentos en pleno Black Friday

Mediamarkt y Carrefour son dos de las empresas que han sido sancionadas por fraude en el Blak Friday de 2023

Se trata de una multa de 350.000 euros por aumentar el precio de los productos y luego disminuirlo a su precio original

Compartir







El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer este viernes cinco de los siete nombres de las empresas que fueron sancionadas con un total de 350.000 euros por aumentar el precio de los productos y luego disminuirlo a su precio original en el Black Friday de 2023.

Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 son las empresas involucradas, a las cuales se les impone una sanción esconómica acompañada de una pena accesoria de publicidad y se les prohíbe repetir estas prácticas, según detalla el departamento de Pablo Bustinduy.

PUEDE INTERESARTE El Black Friday comienza con compras masivas: se espera un gasto promedio de 200 euros por persona

Vigilancia reforzada

Consumo ha implementado para este 'Black Friday' una campaña de supervisión y control para prevenir fraudes hacia los consumidores.

En concreto, la Dirección General de Consumo supervisará, mediante un análisis tecnológico, si los operadores incrementan el costo de los productos antes del 'Black Friday' para luego reducirlo a su precio original, así como otros patrones oscuros ilegales como los precios por goteo, técnicas de venta bajo presión, precios dinámicos o precios personalizados basados en datos personales.

Son acciones que disminuyen la claridad y pretenden confundir al consumidor o que lo lleven a hacer compras impulsivas, indica el ministerio.

Esta iniciativa sigue la trayectoria de las inspecciones realizadas en ediciones anteriores y que terminaron este verano con siete expedientes sancionadores a comerciantes en línea por alterar los precios de manera engañosa.

Identidad de las empresas sancionadas

Consumo detalla que la naturaleza de las sanciones permite hacer pública la identidad de cinco de las siete compañías multadas por infringir la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en lo que respecta a prácticas comerciales desleales hacia los consumidores o usuarios.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De mayor a menor cantidad, las empresas penalizadas han sido Notino Italia con 110.000 euros; Gestaweb 2020, con 100.000; Media Markt, con 25.000; Carrefour, con 21.500 y PC Componentes, con 1.500.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sanciones accesorias y retirada de falsas rebajas

Además de la sanción económica, hay una sanción accesoria de publicidad, por lo que se difunde también el nombre de la marca, además de ser obligadas a quitar las falsas rebajas publicadas en su momento, por ser engañosas y desleales con los consumidores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde Consumo se advierte que en promociones y descuentos se debe usar como precio de referencia ((el precio tachado a partir del cual se calcula el importe del descuento) la menor cifra que se haya mostrado en los últimos 30 días.

Estas prácticas fraudulentas, abusivas, engañosas o ilegales estarán sancionadas de manera grave con entre cuatro y seis veces el beneficio ilegal obtenido.

La atención estará puesta en los operadores de comercio electrónico y en especial en los productos de textil, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos.