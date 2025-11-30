'El Caníbal de Ventas' ingresó en el mes de marzo de 2025 en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante

Alberto S. G., conocido como 'caníbal de Ventas', desmembró entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019 a su propia madre

Alberto S. G., conocido como el 'caníbal de Ventas' y condenado a 15 años de cárcel por matar, descuartizar y profanar el cadáver de su madre, cumple condena en el centro psiquiátrico penitenciario de FontCalent, en Alicante, desde marzo de 2025. Fue uno de los casos que ha marcado los últimos años del barrio madrileño de la Guindalera.

El conocido como 'caníbal de Ventas' desmembró entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019 a su propia madre. Lo hizo con un serrucho y, tras acabar con su vida, fue ingiriendo parte de los restos de su progenitora mientras continuaba con su vida en el barrio madrileño de la Guindalera en el que ambos residían. Dos años después de conocerse este brutal y desgarrador crimen, un jurado popular consideró a Alberto S. G. culpable del homicidio y profanación del cadáver de su madre.

Descuartizó y se alimentó del cadáver de su madre durante 15 días

En concreto, se le condenó por un delito de homicidio --en el que concurre la circunstancia agravante de parentesco--, y otro delito de profanación de cadáveres --en el que también concurre la misma circunstancia agravante--, al considerarle autor de la muerte de su madre en fecha no determinada entre el 27 de enero y el 21 de febrero de 2019.

También se le condenó por descuartizar los restos para a continuación alimentarse con el cadáver durante, al menos, 15 días, tal y como estableció en su momento el jurado popular que siguió la vista oral, celebrada el pasado mes de abril.

Respecto a una enajenación mental, los magistrados sustentaban que "ni por las pruebas documentales, ni por las declaraciones de los testigos, ha resultado probado que el acusado sufriera una alteración psíquica que le dificultara el procesamiento correcto de la información general que determinara una alteración grave de la conciencia de la realidad de forma que anulara sus facultades volitivas y cognoscitivas".

Además de la pena de prisión, según consta en el fallo judicial, el condenado debe indemnizar en 60.000 euros a su hermano, por el fallecimiento de la madre común.

Restos cadavéricos repartidos por la casa

En su declaración en el juicio, relató que oía voces que le decían que la matara y descuartizara. Sobre el crimen, manifestó que tenía lagunas sobre cómo lo hizo pero que ocurrió una mañana cuando su madre estaba haciéndole el desayuno.

Los agentes que acudieron a la vivienda, situada en el barrio madrileño de la Guindalera, describieron en el juicio la espeluznante escena con la que se encontraron al llegar. Nada más entrar en la casa, el chico confesó que había matado a su progenitora. "Está muerta", dijo.

Al entrar en la vivienda, encontraron multitud de restos cadavéricos esparcidos por toda la casa. La cabeza y parte del cuero cabelludo con una oreja estaban encima de la cama. Había una parte del cuerpo en la caseta del perro, mientras que en el baño había un cuchillo y restos de sangre.

La carta del 'caníbal de Ventas' en el que solicitaba su traslado a un centro psiquiátrico

Este año, Alberto S. G. ha conseguido su traslado de la cárcel a un centro psiquiátrico. A través de una carta manuscrita y remitida por su nuevo abogado en el mes de enero de este mismo año, Alberto S. G. pedía su traslado de la cárcel a un centro psiquiátrico y se quejaba de que tras su detención en febrero de 2019 no le llevaron al hospital para una valoración psíquica ni los agentes leyeron sus derechos durante el arresto.

Su abogado, Julen Martínez, de Valmaseda Abogados, explicó al periódico 'ABC' en enero de 2025 la gravedad que supondría que Alberto comenzase a disfrutar de los permisos penitenciarios y volviese a "cometer otra atrocidad". Tras valorar la carta manuscrita por Alberto y las peticiones de su abogado, el 'caníbal de Ventas' fue trasladado en marzo de este mismo año hasta el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante.

En la carta manuscrita, Alberto S. G. explicaba que en su primera declaración siguió los consejos de su primer abogado: "Antes de que empezara mi juicio mi abogado me dijo que dijera que yo no me acordaba de nada, cosa que hice sin convicción porque yo ya declaré a la jueza lo ocurrido durante la investigación. No me sentí defendido. No hizo buen trabajo".

"Sufrí una enajenación mental transitoria motivada por el consumo de cannabis y no vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoia. Además, acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones visuales", describía en el texto.

Su traslado a un centro psiquiátrico

El jurado popular declaró en mayo de 2021 a Alberto culpable del homicidio y profanación del cadáver de su madre, a quien desmembró con un serrucho ingiriendo parte de sus restos en el piso del barrio madrileño de la Guindalera en el que ambos residían. Sin embargo, tras analizar la declaración y los informes periciales el tribunal no apreció que sufriera un brote psicótico.

El 'caníbal de Ventas' se puso en contacto con el abogado Julen Martínez, de Valmaseda abogados, para que le representara y le ayude a ingresar en un centro psiquiátrico. "Esta persona no quiere salir a la calle, sabe que es un peligro para la sociedad", señalaba en enero el letrado en declaraciones a Europa Press.

En la sentencia se consideró probado que Alberto S.G. no tenía sus facultades mentales anuladas en el momento de los hechos, por lo que debía cumplir la sentencia en un centro penitenciario. "Pido perdón y no es para agradar a nadie. Cada vez que pienso en mi madre se me cae el alma encima", manifestó en su última palabra el condenado.

Ahora, Alberto S. G. cumple condena en el centro psiquiátrico penitenciario de FontCalent, en Alicante, desde el pasado mes de marzo de 2025.