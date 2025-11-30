La fuga de anhídrido acético de un camión cisterna en Arriondas, Asturias, ha obligado a confinar el barrio de Castañera

Se ha pedido por seguridad a los vecinos que permanezcan en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas

Compartir







ArriondasLa fuga de anhídrido acético de un camión cisterna en la localidad de Arriondas, en la zona oriental de Asturias, ha obligado este domingo a confinar de forma preventiva a los vecinos del entorno del barrio de Castañera.

Según ha informado el 112 Asturias, tras la fuga se ha establecido, de forma preventiva, el confinamiento provisional de estos vecinos, a quienes se ha pedido por seguridad que permanezcan en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas.

PUEDE INTERESARTE Confinan 34 viviendas y desalojan a varios vecinos por un socavón en Vizcaya

Establecen un perímetro de seguridad de 400 metros

El Gobierno asturiano ha activado, sobre las 20:15 horas, el Plan Especial de Protección del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (Plamerpa) en situación 1 tras producirse la fuga de anhídrico acético de este vehículo.

PUEDE INTERESARTE Confinan a los estudiantes en una aula de un colegio de Palma

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso sobre las 18:50 horas por parte del propio conductor, quien ha informado de la pérdida de anhídrido acético.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los efectivos de bomberos que trabajan en la zona han establecido un perímetro de seguridad de 400 metros.

La situación 1 del Plamerpa enmarca aquellos accidentes que, pudiendo ser controlados con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, los bienes o el medio ambiente que estén o pueden verse amenazados por los efectivos derivados del siniestro.