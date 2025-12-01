Confinan el barrio de Castañera de Arriondas, Asturias, tras la fuga de anhídrido acético de un camión cisterna: las peticiones a los vecinos

Levantan el confinamiento en Arriondas, Asturias al contenerse fuga de anhídrido acético

El confinamiento, que había sido decretado en un barrio de Arriondas por una fuga de anhídrido acético procedente de un camión cisterna, ha finalizado en la madrugada de este lunes después de que quedara controlado el vertido del líquido contaminante y quedara descartado cualquier riesgos para la población.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha desactivado a las a las 00:15 horas el Plan Especial de Protección del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PLAMERPA), en Situación 1, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Asturias.

Sobre la medianoche llegó la empresa especializada en material de contención de contaminantes al barrio de Castañera, donde ha tenido lugar la fuga de anhídrido acético y colocó mantas absorbentes en la zona del derrame del camión, entre otras medidas para evitar cualquier riesgo se retirara el vehículo.

Los efectivos de Bomberos del SEPA, junto al jefe de zona del oriente, permanecen en la zona colaborando en las tareas de limpieza y distribución del material absorbente con la empresa especializada.

Una fuga de anhídrido acético: el químico: todos los daños que puede provocar

El Gobierno asturiano tuvo que activar este domingo sobre las 20:15 horas, el Plan Especial de Protección del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (Plamerpa) en situación 1 después de se detectara la fuga de anhídrido acético de un camión cisterna.

El Centro de Coordinación de Emergencias ya ha recibido un aviso de alerta sobre las 18:50 horas cuando el propio conductor informó de la pérdida de anhídrido acético, un gas altamente tóxico que puede provocar daños en la piel, los ojos y el sistema respiratorio.

El anhídrido acético, un líquido incoloro, huele fuertemente a vinagre debido a su reacción con la humedad del aire.