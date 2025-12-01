'Vamos a ver' se trastada hasta Castro Urdiales para escuchar la versión de los vecinos

Investigan un chat en el que casi 100 hombres compartían imágenes de sus parejas desnudas en Castro Urdiales, Cantabria

'Vamos a ver' se ha hecho eco de la escandalosa y alarmante noticia que ha salpicado de lleno a Castro Urdiales, en Cantabria. La Guardia Civil se encuentra investigando un chat de Whatsapp en el que casi 90 hombres intercambiaban imágenes intimas de sus parejas. El programa se ha trasladado hasta el lugar y ha hablado en directo con Fernando, uno de los vecinos que se encuentra indignado por lo ocurrido.

''La gente está muy enfadada y muy mosqueada. No nos parecen ni medio normal que en el siglo XXI pasen estas cosas, y encima en Castro Urdiales, que se le vincule siempre con historias raras, que es un pueblo co****** y no tienen por qué pasar estas cosas ni en Castro Urdiales ni en ningún sitio del mundo. Vamos, es alucinante que pasen estas cosas'', afirma Fernando de lo ocurrido.

Y explica que no saben quiénes han sido: '''Que yo sepa, nadie sabe la identidad de nadie, de ninguno del chat. Pero bueno, eso lleva pocos días, el tema. O sea, que si es cierto todo este tema, luego se sabrá quiénes son más o menos, los que viven en Castro, que igual alguno no vive en Castro, pero bueno. Eso de momento no se sabe ningún nombre. Se especula con nombres, pero no se sabe nada. Fijo, fijo, no se sabe nada''.

Además, el programa ha conseguido hablar con la familia de uno de los hombres que integra el grupo de Whatsapp y ha explicado que pondrá una denuncia: ''Cuando llegue a España va a ser él el que presente una denuncia en contra de esta mujer, que es todo falso y que este grupo de Whatsapp pues no existe'', revela la reportera tras haber contactado con ellos.