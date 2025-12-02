Las advertencias sobre presunta corrupción en el CNIO llevan años ignorándose y los señalados siguen ocupando cargos de responsabilidad

María Blasco rechaza dimitir como directora del CNIO y achaca al gerente del centro de la gestión económica

El Gobierno recibió la primera denuncia por presunta corrupción en el instituto público que lucha contra el cáncer hace ya siete años. Tras el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia, una trabajadora del CNIO envió una carta al ministro con información detallada sobre las irregularidades en el centro, pero nunca obtuvo respuesta. En enero de 2025, la directora del organismo señaló públicamente al gerente. Los indicios le acorralaban, pero no fue despedido y continúa ocupando un alto cargo dentro de la organización.

En junio, la Fiscalía recibió una denuncia de un trabajador que aportaba más de 500 pruebas sobre la presunta corrupción endémica que asola al CNIO: adjudicaciones infladas hasta un 400%, concursos fraccionados para evitar controles y contratos vacíos o con conceptos absurdos.

‘El programa de Ana Rosa’ habla en exclusiva con Ana Isabel Hernández, investigadora y primera denunciante de las presuntas irregularidades en el CNIO. Ella asegura que los implicados siguen trabajando en el instituto: "El domingo se hizo pública la sentencia con mis datos y uno de los que supuestamente habían sido destituidos envió un correo desde su cuenta institucional presentándose como asesor jurídico interno del CNIO".

Ana Isabel Hernández, investigadora y primera denunciante de las presuntas irregularidades en el CNIO.: "Pedía que se abriera una investigación porque no tenía acceso a la ejecución de las adjudicaciones"

También señala desde cuándo se producen estas prácticas: "Yo aporté datos de 2018. Las irregularidades empezaron en 2017, cuando se externalizó personal y servicios. Yo denuncié que muchos provenían de extrabajadores del CNIO".

Sobre su denuncia añade: "Pedía que se abriera una investigación porque no tenía acceso a la ejecución de las adjudicaciones. Sabía lo que se adjudicaba, pero no el gasto real, y nunca nos facilitaron esa información. El denunciante actual sí tenía acceso".

Por último, relata cómo le ha afectado a su vida: "Desde entonces mi vida laboral y personal ha sido muy complicada. Al hacer pública la denuncia, empezaron a ocurrirme situaciones que afectaban a mi integridad física y a la de mi familia. Tuve que denunciarlo a la Policía Nacional y entonces cesaron esos sucesos. En el centro se me ha tachado de todo, era David contra Goliat. Yo solo pedía que se investigara".