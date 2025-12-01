Su hijo nos desvela que los mensajes los escribe una consultoría política

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha actualizado su cuenta en la red social X, que ahora se denomina 'En el nombre de Ábalos' para relatarnos cómo es su vida en prisión y recalcar su inocencia.

Cuando todo el mundo se planteaba quién sería el encargado de actualizar su red social, 'El Programa de Ana Rosa' ha desvelado en exclusiva la identidad de la persona o personas que se están encargando de hablar desde la cárcel en nombre de José Luis Ábalos.

Tras hablar con el hijo del exministro de Transportes, Víctor Ábalos, hemos podido saber que Ábalos ha puesto su cuenta en manos de una agencia externa, en concreto dos o tres personas profesionales de consultoría política.

El motivo por el que José Luis Ábalos habría decidido romper su silencio: "Es un grito para explicar su situación"

Sobre el motivo por el que su padre habría decidido romper ahora su silencio, Víctor Ábalos nos asegura que "es un grito para explicar su situación".