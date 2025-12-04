'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con dos vecinas de uno de los menores que quemó el pelo a un hombre sin hogar en Sevilla

Dos menores se graban mientras humillan a un hombre sin hogar quemándole el pelo en un pueblo de Sevilla: "Es una prueba de fuego"

Compartir







Dos menores se han burlado y han agredido a un hombre sin hogar hasta el punto de prenderle fuego al cabello en un parque de Sevilla. El vídeo, difundido en redes sociales, dura cerca de tres minutos y muestra la escena desde una distancia muy cercana, sin que ninguno de los agresores intente ocultar su rostro, nombre o voz.

Durante la grabación, se puede ver cómo uno de los menores se hace pasar por policía

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a dos vecinas que conocen a la víctima, que se han mostrado consternadas con el suceso: "Lleva en el pueblo varios años y es una persona muy correcta. Yo trabajaba en la biblioteca y venía todos los días. No ha causado ningún conflicto en el pueblo", ha comenzado a contarnos.

Además, Carmen y Mirela nos han confirmado que no es la primera vez que estos menores le hacen algo: "Es una persona indefensa que jamás ha molestado a alguien. No entendemos por qué han llegado a hacer esto".

Estas vecinas conocen "de vista" a uno de los agresores y han destacado que su madre es "una mujer muy buena gente " y que es un chico de "muy buena familia".

Los menores de 14 a 17 años que cometen un delito de odio pueden ser sancionados con medidas judiciales en lugar de las penas de prisión y multa que se aplican a los adultos. Estas medidas varían según la gravedad del caso e incluyen opciones como internamiento, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas o amonestación.