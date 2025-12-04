Ana Rosa Quintana, ante las denuncias de acoso en el PSOE: "Desaparecieron como por arte de magia Borrás"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

El irónico mensaje de Ana Rosa a Pedro Sánchez: "Qué mal elige usted a sus hombres de confianza"

Los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez no cesan. Esto, sumado a los casos de acoso machista que están saliendo a la luz dentro del PSOE se han convertido en el epicentro del editorial de Ana Rosa Quintana.

"Buenos días. Dime con quién andas y te diré quién eres. El refranero es tan sabio que define muy bien lo que está pasando en el PSOE. Sánchez no conocía en lo personal a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, y ahora tampoco a Salazar. Y como donde hay confianza, da asco. ahora las ministras Redondo y Alegría hacen alarde de la repugnancia que les provocan los comportamientos machistas de Salazar denunciados hace meses por al menos dos mujeres", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

"Unas denuncias que el partido más feminista de la historia traspapeló y silenció. Las denuncias desaparecieron como por arte de magia Borrás. Para aplacar la ira de las mujeres socialistas se ha celebrado una reunión telemática urgente con las dirigentes regionales de Igualdad del PSOE. ¿Y qué se les pide desde la dirección del partido? Confianza. Confianza es la palabra del día. Una vez más, donde hay confianza da asco. Porque en este caso la confianza es sinónimo de silencio, de no hacer ruido, de no elevar el caso a la fiscalía. Surgen varias preguntas: ¿Por qué la reunión de urgencia se convoca cinco meses después de apartar a Salazar? ¿Salazar seguía trabajando para el partido?", ha continuado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "Salazar no es un dirigente cualquiera, ha estado bajo el manto directo de Sánchez"

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "Alegría se reunió con Salazar tras conocer las denuncias. Salazar no es un dirigente cualquiera, ha estado bajo el manto directo de Sánchez. ¿También era "un gran desconocido"? Una militante socialista denuncia en la fiscalía haber sufrido acoso sexual por parte del secretario general del PSOE en Torremolinos. Según ABC, tanto la secretaria de Organización, Rebeca Torró, como la vicepresidenta Montero, que militan en la misma agrupación local que Salazar, han sido señaladas como las responsables de la protección a Salazar. ¿Tiene algo que ver que hay elecciones a la vista en Andalucía? Todos estos escándalos han hecho perder al PSOE medio millón de votos de mujeres, que ya no confían en que el PSOE sea un espacio seguro para ellas. Sánchez dijo sobre Rubiales: "Sus disculpas no son suficientes, debe seguir dando pasos". Que se aplique el cuento"