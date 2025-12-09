Influencer rescatado tras pasar la noche a 1.800 metros en La Rioja: "Lo hice por pura ignorancia"

Sin experiencia ni equipamiento, el joven se enfrentó al pico San Lorenzo y fue salvado gracias a dos esquiadores que avisaron a la Guardia Civil

Un joven alicantino de 24 años vivió una experiencia extrema en La Rioja y por poco no lo cuenta. Intentaba alcanzar la cima del pico de San Lorenzo sin experiencia en montaña, sin equipamiento adecuado ni material de escalada, y con calzado deportivo. Durante su ascenso, se le hacía de noche y, aunque dio por hecho que llegaría, se topó con dos esquiadores que le recomendaron descender con ellos. Fue gracias a ellos que pudo ser rescatado al día siguiente, tras avisar a la Guardia Civil sobre su situación. El joven admite su error, aunque responde a quienes lo critican con cierta actitud chulesca. Finalmente, fue rescatado a 1.800 metros después de pasar una noche a la intemperie.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Richard Nevado, senderista e influencer, quien explica cómo se encuentra: "Ahora perfecto, pero todavía tengo secuelas de la hipotermia, sobre todo psicológicas. Desde que salí de ahí estoy reflexionando y aprendiendo que la montaña no hay que subestimarla".

Richard Nevado, influencer: "Tengo un proyecto en el que subo al pico más alto de cada comunidad autónoma y me tocaba San Lorenzo, el más alto de La Rioja"

Además, comenta los retos que realiza: "Lo hice por pura ignorancia. El único elemento que conocía era la nieve. Tengo un proyecto en el que subo al pico más alto de cada comunidad autónoma y me tocaba San Lorenzo, el más alto de La Rioja. No estudié nada sobre la situación y eso es lo último que debes hacer en la montaña: hay que ir con previsión, con equipo y sabiendo lo que te espera, sobre todo a nivel meteorológico".

Sobre su actitud con la Guardia Civil, aclara: "No diría que fue chulesca. Simplemente me desperté con la intención de seguir subiendo cuando se descongelaran mis deportivas, pero cuando me avisaron del peligro al descender, enseguida les hice caso".