Los médicos continúan las manifestaciones por toda España protestando contra el borrador publicado por el Ministerio

Unos 2.000 médicos se echan a la calle solo en Madrid en el primero de los cuatro días de huelga

Casi 300.000 médicos estaban convocados este martes a una huelga que se va a mantener hasta el próximo viernes. Las batas blancas han recorrido ciudades de toda España con un seguimiento que los sindicatos cifran en más de un 85%. Reivindican mejores condiciones laborales después de tres años de negociación con el Ministerio de Sanidad. Informa en el vídeo V. Pozo, M. Fente y P. Serrano.

Para ellos, en estos días la bata es el uniforme para la protesta. Los médicos protestan en contra del borrador del estatuto marco que les genera un sentimiento: "De maltrato en ciertos momentos y desde luego de ausencia de escucha real".

Reclaman un estatuto propio que se aleje del actual en vigor desde 2003 y de esta nueva propuesta que según los facultativos no garantiza una mejora de sus condiciones: "No tiene conciliación familiar, el sueldo que tenemos es bajísimo, la hora de guardia está tirada".

Un abanico de reivindicaciones que les ha llevado hasta las puertas del Ministerio de Sanidad que ha dado respuesta: "Todo lo que depende del Ministerio lo hemos incorporado en el texto", decía Mónica García.

Qué incluye el borrador y qué reclaman los médicos

El borrador incluye un máximo de 45 horas semanales y no más de 17 horas de guardia. Además, el día previo y el posterior a estas jornadas de guardia quedan blindados como descanso obligatorio, unas medidas que ellos consideran insuficientes. Sanidad aclara que ni las 35 horas semanales, ni la jubilación anticipada, ni la fijación de importes salariales por nocturnidad o guardias son su competencia.

Por delante, quedan tres días más de huelga que no han sido muy bien recibidos por todo el mundo. Por un lado, los pacientes se quejan de que los servicios mínimos que se garantizan no sirven para cubrir a todas las personas. Y por otro, hay gente que se queja de que no puede acudir a su cita fijada porque su médico está de huelga. Tres días que también son insuficientes para los médicos.