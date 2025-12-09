El cuerpo del menor apareció en una caseta de la playa, su madre y padrastro están en prisión, investigados por un delito de asesinato y otro de maltrato habitual

El niño de cuatro años muerto en Almería iba a clase con golpes, moratones y el brazo en cabestrillo

Una muerte violenta a manos de su madre y de su padrastro, el cuerpo sin vida del menor aparece en una caseta de la playa en Almería, junto a él un peluche y una maleta. Los investigadores han encontrado signos de violencia física y sexual. La madre, embarazada de cinco meses, y su pareja, que tenía una orden de alejamiento, están en prisión, investigados por un delito de asesinato y otro de maltrato habitual. El abuelo del pequeño se ha personado como acusación particular y solicitará la custodia del bebé que viene en camino.

La Fiscalía de Menores ya estaba detrás del caso, con un expediente abierto por violencia doméstica. Los servicios sociales se habían entrevistado con la madre y tenían prevista una visita al domicilio un día después de la muerte del menor. La pareja ha declarado ante la jueza, la madre se acoge a su derecho a no declarar, aunque el día del crimen sí reconoció los hechos a un familiar. Ahora, el abuelo pide justicia para su nieto asesinado y para el bebé que viene en camino.

'El programa de Ana Rosa' habla con Yasury, tía abuela del menor asesinado, quien considera que se podría haber evitado la tragedia: "Yo pienso que si hubiesen activado los protocolos, podrían haber evitado que todo terminase de esta manera, porque había muchas cosas de las que yo no tenía conocimiento y a lo largo de la investigación me he ido enterando".

Tía abuela del menor asesinado: "Ella quería al niño, era una persona completamente distinta cuando estaba con él"

Además, comenta que vio al niño con golpes antes de su fallecimiento: "Una semana antes lo vi y le supliqué a ella que lo llevara a emergencias. Como dudaba de que lo hubiera hecho al día siguiente, me pasé por la Guardia Civil. Pensaba que el niño estaba en peligro. Cuando me preguntaron de quién creía que era el golpe, dije claramente que tenía que ser él. No quería denunciar porque no tenía pruebas".

Sobre la pareja de su sobrina, explica: "Nunca lo vi en una actitud extraña o violenta con el niño. Delante de mí se mostraba muy pacífico. Pero cuando tuve unos días a ella y al niño en mi casa, le dije que a él no lo quería allí. Ella quería al niño, era una persona completamente distinta cuando estaba con él".