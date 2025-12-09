'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa: "El presidente pide perdón a Junts por no cumplir con lo pactado ¿Cuándo va a pedir perdón a las mujeres?"

La actitud de Pedro Sánchez ante los últimos escándalos políticos de corrupción ha sido un día más el tema central de Ana Rosa Quintana en su editorial.

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado: "Buenos días. Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente ha defendido el feminismo rodeado de hombres a los que les daba igual el feminismo. Machismo y corrupción, dos en uno. Lo que no se ha llevado por delante la corrupción se lo va a llevar por delante el feminismo. Este fin de semana le ha tocado a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar. Habrá que ver con qué mano derecha lo sustituyen. Koldo era la mano derecha de Ábalos, Cerdán también era la mano derecha de Ábalos, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, Hernández era la mano derecha de Salazar, y Salazar era la mano derecha de Sánchez y de María Jesús Montero. Todas las manos derechas eran hombres. Esos hombre de 40 y 50 años amigos del presidente a los que incomoda el discurso feminista.. El presidente más feminista de la historia en su camino hacia los mundos de Oz siempre ha puesto al frente del partido a hombres de hojalata que ahora están imputados por corrupción o señalados por acoso".

Ana Rosa Quintana: "Los habitantes de Moncloa son unos "Perfectos desconocidos", porque allí nadie conoce a nadie"

"Nadie sabía nada. Rodeadas por casos de machismo, el Ministerio de Igualdad se dedica a denunciar el término "Charo" en redes, que es lo mismo que si la derecha denunciara el término "Cayetano". Si hablamos de nombres propios el presidente tendría que dar explicaciones sobre los hombres de Paco, de Paco Salazar, porque no ha dado ni una explicación sobre el cese de Antonio Hernández. Dicen que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y en este Gobierno de las manos derechas amputadas, Ábalos asegura que todos en el PSOE cobraban en efectivo", ha continuado Ana Rosa Quintana.

Para finalizar, ha sentenciado: "Nadie sabía nada. Nadie sabía que todos cobraban en sobres. Nadie sabía que las denuncias contra Salazar llevaban cinco meses en un cajón. Nadie sabía de los hábitos de Ábalos y Koldo. Nadie conocía las adjudicaciones de Cerdán. Nadie sabía de los negocios de Begoña Gómez? ¿Nadie conocía el enchufe de David Sánchez. Los habitantes de Moncloa son unos "Perfectos desconocidos", porque allí nadie conoce a nadie".