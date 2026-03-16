Patricia Fernández 16 MAR 2026 - 01:47h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' quiere tener un detalle con su amiga y esto la emociona

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Ingrid Betancor, como ganadora de la primera 'Batalla de los titanes' podía decidir si repartir o no la recompensa con sus compañeros, al solo coger un trozo de la empanada el resto de los supervivientes iban a tener que enfrentarse a la misma decisión y Claudia Chacón tenía un gesto con Almudena Porras en este momento que emocionaba a su compañera.

Uno a uno, los concursantes pasaban por delante de la empanada y podían comerse lo que quedaba a seguir repartiéndola, cuando llegaba el turno de Claudia, esta preguntaba algo: "¿No le puedo dar un trozo a Almudena del mío? ¿Puedo quedarme yo la última y cederle el puesto?"

"Decides quién es el siguiente el comer, puedes decidir que ella sea la siguiente", le explicaba María Lamela, pero al saber esto Claudia decidía que fuera Gabriela la que fuese la siguiente y explicaba el motivo: "Ella está en mi equipo y se merece más que Almudena comer esto, pero yo quiero mucho a Almudena y si pudiera darle de mi trozo se lo daría".

Pese a que Claudia elegía a Gabriela para comer por ser de su equipo y que 'Playa Derrota' hubiera ganado el primer juego de 'La batalla de titanes', Almudena se mostraba muy emocionada con este gesto de su compañera con la que tantos momentos compartió en 'La isla de las tentaciones 9'.

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Aunque, finalmente, Almudena iba a conseguir comer después de que Gabriela dejase un trozo para Ivonne Reyes, del otro equipo, y esta y el resto de compañeros no dudasen en repartirlo entre todos.