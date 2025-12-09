Denunció tocamientos y mensajes insistentes en junio, pero Ferraz no actuó hasta que acudió a Fiscalía

El PSOE investiga la denuncia por presunto acoso sexual contra su líder en Torremolinos

Paco Salazar no es el único alto cargo socialista investigado por presunto acoso. Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos, también habría acosado a una compañera del partido. En junio, hace ya seis meses, la denunciante trasladó a Ferraz que Navarro le hacía tocamientos y le enviaba mensajes de manera insistente. Pasaron los meses sin recibir respuesta. En octubre volvió a contactar con el PSOE y, de nuevo, nadie la atendió. En noviembre se vio obligada a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, que abrió diligencias de inmediato. Navarro niega los hechos y asegura que se trata de una guerra política. Seis meses después, la denunciante sigue sin haber recibido apoyo del organismo con el que el PSOE prometía proteger a las mujeres víctimas de acoso sexual.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con la víctima, quien relata cuándo denunció al secretario general socialista de Torremolinos: "Yo denuncié mi situación al partido en el mes de junio. El organismo antiacoso aún no existía. Un mes después me escribieron un correo diciendo que se había creado el organismo y que iban a asumir mi caso. Me pidieron documentación y tuve una reunión con ellos. Les dije que tenía miedo por mí y por mis hijos porque el denunciado tiene muchos arranques violentos. Desde entonces salgo de mi casa mirando alrededor, entro al ayuntamiento a escondidas. Me dijeron que el expediente estaría resuelto en tres meses y no he vuelto a tener noticias".

Víctima de acoso: "Hay otra mujer que también sufrió acoso sexual, un caso calcado al mío"

Sobre si ha recibido apoyo por parte del PSOE, asegura: "Del Órgano no me ha llamado nadie. Del partido, a nivel de Andalucía y Málaga, sí. Nadie se explica cómo han pasado seis meses".

Explica qué necesitaba del partido: "Rapidez. El sufrimiento de estos meses ha sido muy grande. He pasado mucho miedo. Desde que lo denuncié, evito ir a lugares donde podría encontrarme con él, pero a veces es inevitable coincidir. Él siempre que quedo con alguien llama a esa persona con la que estoy. Lo hace para que yo sepa que me tiene controlada. Es horrible, hasta me persigue por la calle".

Sobre el apoyo de algunas compañeras socialistas a Antonio Navarro, declara: "Hay gente para todo. Jamás cuestionaría a una mujer que da un paso tan difícil como denunciar. El PSOE de Torremolinos está dividido por su culpa porque no sabe liderar equipos".

Por último, asegura que no es la única afectada: "Hay otra mujer que también sufrió acoso sexual, un caso calcado al mío. Y luego hay varias mujeres que han sufrido acoso laboral o han sido testigos de su agresividad. Es un hombre que rompe mesas de un puñetazo cuando se enfada. Es un hombre muy grosero".