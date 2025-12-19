Empadronamientos ilegales: el fraude para conseguir una tarjeta sanitaria

La Policía ha detenido a varias personas implicadas en centenares de casos de este tipo de fraude

El fraude de empadronamientos en Sant Cugat, Barcelona: anulan el 99% de casos detectados en agosto

Empadronarse es el primer paso para acceder a la sanidad pública en España, un requisito que se está utilizando de forma fraudulenta para obtener la tarjeta sanitaria. Internet está lleno de anuncios que ofrecen empadronamientos por precios que oscilan entre los 50 y los 300 euros, una práctica completamente ilegal.

Se han detectado casos en los que hay 10, 12 o incluso 15 personas, completamente desconocidas entre sí, empadronadas en una misma vivienda. En Cataluña la situación es especialmente preocupante y la Generalitat ya ha comenzado a tomar medidas para frenar este fraude. En la ciudad de Sant Cugat, desde el año pasado se han dado de baja más de 4.000 empadronamientos irregulares.

Por este motivo, ‘El programa de Ana Rosa’ ha llevado a cabo una investigación sobre los empadronamientos ilegales. El equipo ha comprobado que Internet está repleto de anuncios que prometen empadronamientos rápidos, aunque omiten que esta práctica es ilegal. Ofrecen precios que van de los 50 a los 300 euros por un trámite que debería ser totalmente gratuito.

Víctima de los falsos empadronamientos: "Cuando se fue el segundo inquilino, nos dimos cuenta de que seguía llegando correspondencia tanto del primero como del segundo"

El programa también ha hablado con una vecina de Palma de Mallorca, víctima de estos falsos empadronamientos: “Teníamos un piso alquilado. Cuando se fue el segundo inquilino, nos dimos cuenta de que seguía llegando correspondencia tanto del primero como del segundo. Fuimos a la oficina de empadronamiento acreditando que éramos los propietarios del piso y nos comunicaron que, según el catastro, ambos seguían empadronados en la vivienda”.

En Calatayud, la alarma saltó cuando varios vecinos empezaron a recibir en sus buzones tarjetas sanitarias de completos desconocidos. La Policía Nacional ha detenido a ocho personas por realizar más de 300 empadronamientos falsos, cobrando entre 150 y 250 euros por persona, convirtiendo un derecho básico como el acceso a la sanidad en un lucrativo negocio ilegal.