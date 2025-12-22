Muchos elfos ya han hecho las maletas para instalarse en las casas y vigilar el comportamiento de los más pequeños

La lotería marca el inicio de la Navidad, una festividad que empieza con mucha alegría y sonrisas entre los más afortunados. Aunque para algunos, el espíritu navideño lo encuentran en un nuevo inquilino: el Elfo Travieso. Este ser diminuto aprovecha la madrugada para hacer de las suyas en muchas casas. Se trata de otra tradición americana que ya se ha instalado en nuestro país.

Muchos elfos ya han hecho las maletas para instalarse en las casas y vigilar el comportamiento de los más pequeños y, de paso, hacer alguna que otra trastada. Y muchas de estas travesuras acaban en las redes sociales.

Las travesuras de los elfos traviesos

Esta tradición navideña, importada de Estados Unidos, nació de un libro y ya se ha convertido en una auténtica fiebre. El ingenio de estos elfos gamberros no tiene límites. Pero la suerte es que desaparecen en Navidad, cuando acompañan a Papa Noel de vuelta a casa.

Durante estos días, las redes sociales están repletas de todas las trastadas que están haciendo estos elfos en las casas. Y muchas sacan alguna que otra sonrisa. Manchar fotos familiares, usar harina para crear figuras navideñas, bañar a los juguetes en la bañera o llenar todo el aseo con papel higiénico son algunas de las más comentadas en plataformas como TikTok o Instagram.

Estos elfos no solo han hecho travesuras en las casas sino que también han venido a los pasillos y estudios de Telecinco para hacer de las suyas. Las cámaras de seguridad los han pillado 'in fraganti' mientras estaban empeñados en desearle a todos una feliz Navidad.