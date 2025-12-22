Manoli, la abuela de 88 años que se ha caído en directo en el sorteo de la Lotería de Navidad

Celia Molina 22 DIC 2025 - 11:21h.

Manoli ha sido una de las personas que asisten en directo, y con toda su ilusión, al Sorteo de Navidad en el Teatro Real de Madrid

Como cada 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid ha albergado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que llena de sueños y esperanzas a millones de ciudadanos españoles. Este año, uno de los grandes premios, el segundo, ha sido madrugador, saliendo el número 70.048, que se ha vendido íntegramente en una administración de la calle Barquillo de Madrid, poco después de que comenzara el sorteo. El Gordo, el 79.432, no ha tardado mucho más, apareciendo pocos minutos antes de las once de la mañana.

Como siempre, el mítico teatro madrileño ha abierto sus puertas a primera hora para recibir a aquellos ciudadanos, fanáticos de este día, que querían verlo en directo. Y una de esas ilusionadas personas era la abuela Manoli, una mujer de 88 años que, nada más levantarse, ha "cogido un taxi" y se ha plantado en la puerta del Teatro Real, metida dentro de una administración de lotería portátil de cartón hecha manualmente.

Una caída inesperada

En una divertida entrevista en directo con Informativos Telecinco, Manoli ha explicado que llevaba "muchísimos décimos" - acordes con su disfraz - y que, ya que el año pasado no le había tocado nada, a ver si este 2025 tenía suerte. Si no, el año que viene, "estará encantada" de volver a ver a nuestros reporteros, tal y como ella misma ha dicho antes de despedirse de la cámara e ir a salir de la grada en la que estaba. Lo que nadie esperaba es que la pobre Manoli no se fuera a manejar bien con su aparatoso disfraz, cosa que le ha provocado una caída en directo.

La mujer se ha dado de bruces contra el suelo, generando la sorpresa y estupor del reportero, que ha continuado con su labor cuando ha visto que ya estaba siendo atendida por los servicios de seguridad. Dada su avanzada edad, esta tierna y simpática abuelita ha tenido que ser asistida para poder levantarse con seguridad. Además de ella, en las gradas del teatro también ha habido otros curiosos personajes, como un hombre disfrazado de El Quijote u otro que se ha hecho un traje con fotocopias de todos sus décimos.

A las once menos cuarto de la mañana, dos niñas de San Ildefonso han cantado el esperado premio Gordo, que este año ha recaído en el número 79.432. Los 4 millones de euros a la serie se han repartido entre las localidades leonesas de La Bañeza (117 series), Villablino ((50 series) y La Pola de Gordón (15 series) y también en Madrid (16 series). Según informa Europa Press, los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.