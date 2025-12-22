El número 70.048, que ha resultado ser el Segundo Premio, ha sido cantado en los primeros compases del sorteo

Este lunes 22 de diciembre, en pleno sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, una gran sorpresa ha llegado a las oficinas de Bimba y Lola en Vigo: los trabajadores de la emblemática firma de moda gallega han resultado agraciados con el Segundo Premio del sorteo, lo que se traduce en una importante inyección económica para quienes tenían participaciones de este número.

El número 70.048, que ha resultado ser el Segundo Premio, ha sido cantado en los primeros compases del sorteo y, aunque la venta principal del boleto se asignó en Madrid, las participaciones de ese número también habían sido destinadas a los empleados de Bimba y Lola.

Tal y como han publicado varios medios de la localidad, la noticia del premio se ha vivido con alegría y emoción entre los empleados que trabajan en la sede de la firma en la avenida de Madrid de Vigo, en Pontevedra. De momento, se desconoce cuántos millones, de los 247,5 que reparte el segundo, han recaído en la empresa de moda.

Una de las trabajadoras de la popular marca ha reconocido a Radio Vigo: "No nos lo creemos, gente que lo compró en el último momento como yo, que lo compré el sábado, y no me lo creo. 108.000 euros netos. No nos lo esperábamos. Prácticamente a todo el mundo que está aquí en la oficina le ha tocado el premio. Estamos todos sudando frío y muy emocionados".

Cada décimo agraciado con el Segundo Premio está dotado con 125.000 euros, una cantidad significativa que cambiará las Navidades de muchos de los trabajadores de la empresa.

Asimismo, otros empleados de la firma, con una tienda ubicada en el centro comercial la Gran Vía de Bilbao han señalado, según recoge 'El Correo': "¡No me lo puedo creer! Todas las tiendas de España hemos comprado el mismo número online. Estábamos tomando un café en el bar Zurekin de la calle Diputación. Una compañera nos ha avisado por el grupo de WhatsApp. Hemos empezado a gritar, no nos lo creíamos. Una chica que estaba en el bar en ese momento nos ha confirmado que era el número".

El Segundo Premio, dotado con 1.250.000 euros por billete o 125.000 euros por décimo, es uno de los más codiciados del tradicional sorteo del 22 de diciembre, celebrado cada año en España y seguido con expectación por millones de personas.

Como parte del Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los eventos más populares del país, este segundo premio se sitúa justo detrás del Gordo -que este año ha tocado el número 79.432-, siendo para muchos participantes un motivo de ilusión y esperanza de cara a las fiestas.

Gracias a la participación organizada de Bimba y Lola, la suerte no solo recayó en una persona, sino en todo un colectivo de trabajadores que comparten la ilusión de ser agraciados en un sorteo tan especial.