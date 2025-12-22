Celia Molina 22 DIC 2025 - 13:48h.

Varios vecinos de la localidad de Manzaneda de Cabrera, en León, han ganado el Premio Gordo de la Lotería con el número 79.432

A las 10:44 horas de la mañana de este 22 de diciembre de 2025, los niños de San Ildefonso han cantado el esperadísimo premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El número 79.432 ha sido el gran premiado, repartiendo cuatro millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo) y ha caído en León, concretamente, en La Bañeza (117 series), Villablino ((50 series) y La Pola de Gordón (15 series) y también en Madrid (16 series).

Aunque la mayor parte de los décimos de la comunidad leonesa se han repartido entre los miembros de una asociación contra el Alzheimer en Villalbino, el programa 'Hoy por Hoy' de la CADENA SER ha conseguido hablar con una vecina de Manzaneda de Cabrera (Truchas) que también llevaba el número agraciado. Su emoción ha sido doble si tenemos en cuenta que ella vive en una de las localidades que se vieron tremendamente afectadas por la oleada de incendios registrada el pasado mes de agosto en León.

"No sabéis lo que significa esto para mí"

"Somos de Manzaneda de Cabrera, que está en León, y este décimo lo llevamos todos... Con el verano tan tremendo que hemos pasado con los incendios, que ha sido horrible, estoy muy emocionada porque es tremendo, no doy crédito. Dios mío, que yo vivo de alquiler... es que no sabéis lo que significa esto para mí", ha contado Laura en la SER, donde también le ha lanzado un mensaje a su jefa. "A ver si me deja cogerme el día", ha bromeado al final de la entrevista.

Parece que el karma ha querido compensar a alguno de los españoles que tanto sufrieron con el fuego descontrolado que asoló a nuestro país a finales del verano pasado, pues hay que recordar que La Bañeza, el municipio en el que se han repartido más series del 79.432, fue una de las zonas de la provincia leonesa afectada por el grave incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que obligó a desalojar 38 pueblos leoneses y zamoranos.

De hecho, este incendio se cobró la vida de dos vecinos del municipio, Abel Ramos y su primo Jaime Aparicio, quienes fallecieron cuando trabajaban como voluntarios para tratar de controlar el fuego y fueron alcanzado por las llamas. En Villalbino, la comarca en la que se ubica la afortunada asociación contra el Alzheimer, el trágico incendio se inició el 9 de agosto y estuvo activo más de una semana. Las llamas arrasaron zonas de aprovechamiento ganadero de la reserva de la biosfera de Laciana y muchos trabajadores del campo perdieron su medio de sustento. Gracias a este Sorteo Extraordinario, que reparte ilusión a lo largo y ancho de nuestro país, hoy han podido recuperar algo de alegría.

A lo largo de la mañana, la agencia EFE ha conseguido hablar con los vecinos de Laura, que también tienen el décimo premiado en su poder, gracias a la Asociación de Campaneros de la la pequeña localidad. Esta entidad, que se dedica a recuperar la tradición del toque de las campanas, ha repartido hasta 350 décimos del Gordo entre los habitantes. El presidente de la Junta Vecinal ha hablado también de los incendios, recordando que fueron "20 días de cielo rojo y lágrimas", que ahora van a enjuagarse en parte por esta lluvia de millones.