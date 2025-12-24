Logo de telecincotelecinco
Logo de Vamos a verVamos a ver
Navidad

Los mejores consejos para preparar una mesa perfecta para la cena de Nochebuena

Los mejores consejos para preparar una mesa perfecta para la cena de Nochebuena
Experta en protocolo, en 'Vamos a ver'. telecinco.es
Compartir

Las cenas en familia son las protagonistas de la Navidad, pero ¿Cómo montar una mesa perfecta para estas fechas?

'Vamos a ver' monta en directo la mesa de Nochebuena junto a Elena, experta en protocolo, quien explica cómo preparar la mesa ideal para estas navidades: "Lo primero, obviamente, es el mantel y el bajoplato, que no se toca durante toda la comida. Los cubiertos van en el mismo orden de los platos: primero ponemos a la izquierda el tenedor, el cuchillo va al lado derecho siempre con el filo mirando al plato, la cuchara por fuera del cuchillo y las cucharillas van entre los platos y las copas".

Experta en protocolo: "La mesa no hay que sobrecargarla, menos es más"

Además, añade: "Primero va la copa de agua, luego la de vino tinto y después la de vino blanco. Las servilletas, si hay plato hondo, yo prefiero ponerlas a la derecha, en forma de triángulo. Para los postres retiramos todo lo anterior".

PUEDE INTERESARTE

Por último, explica las cosas que no se deben hacer en la mesa: "Cosas muy básicas como no cantar ni hacer bolitas de pan. Tampoco hablar de política, es un tema a evitar durante la cena. La mesa no hay que sobrecargarla, menos es más. Un detalle que le dé armonía es importante para que estemos cómodos en la mesa".

Temas