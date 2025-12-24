Los mejores consejos para preparar una mesa perfecta para la cena de Nochebuena

'Vamos a ver' explica en directo las claves para preparar una mesa navideña elegante y ordenada

Las cenas en familia son las protagonistas de la Navidad, pero ¿Cómo montar una mesa perfecta para estas fechas?

'Vamos a ver' monta en directo la mesa de Nochebuena junto a Elena, experta en protocolo, quien explica cómo preparar la mesa ideal para estas navidades: "Lo primero, obviamente, es el mantel y el bajoplato, que no se toca durante toda la comida. Los cubiertos van en el mismo orden de los platos: primero ponemos a la izquierda el tenedor, el cuchillo va al lado derecho siempre con el filo mirando al plato, la cuchara por fuera del cuchillo y las cucharillas van entre los platos y las copas".

Experta en protocolo: "La mesa no hay que sobrecargarla, menos es más"

Además, añade: "Primero va la copa de agua, luego la de vino tinto y después la de vino blanco. Las servilletas, si hay plato hondo, yo prefiero ponerlas a la derecha, en forma de triángulo. Para los postres retiramos todo lo anterior".

Por último, explica las cosas que no se deben hacer en la mesa: "Cosas muy básicas como no cantar ni hacer bolitas de pan. Tampoco hablar de política, es un tema a evitar durante la cena. La mesa no hay que sobrecargarla, menos es más. Un detalle que le dé armonía es importante para que estemos cómodos en la mesa".