Ganador del Gordo de la Lotería de Navidad: "Elegí el número porque tuve un presentimiento"

José, ganador del Gordo de la Lotería de Navidad, comparte su emoción tras repartir parte del premio entre una asociación y revela cómo eligió el número ganador

El número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, el premio más esperado y tradicional de estas fiestas, dotado con 4.000.000 de euros a la serie. Este primer premio ha tocado localidades como La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, así como la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid, repartiendo la ilusión y la suerte entre miles de españoles.

'Vamos a ver' habla en directo con José, ganador del Gordo de la Lotería de Navidad, quien explica cómo se encuentra tras el premio: "Muy contento, es un dinero que se ha repartido entre muchas personas, ha tocado a una asociación y lo hemos repartido en participaciones, y yo me he llevado algo".

José, ganador del Gordo de la Lotería de Navidad: "Lo vi por televisión y llamé a mis hijos y a la asociación"

Además, comenta que fue él quien eligió el número: "Lo elegí yo, tenía un presentimiento de que terminaba en dos y le pedí a la administradora de lotería que me diera un décimo que terminara en dos, y me gustó".

Explica cómo se enteró de que había ganado el primer premio: "Lo vi por televisión y llamé a mis hijos y a la asociación. Se enteró todo el mundo porque el premio está muy repartido en la asociación".

Por último, detalla qué hará con el dinero del premio: "Trabajo con espacios de arte con amigos y seguro que haremos algún proyecto artístico".