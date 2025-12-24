Laura Queijeiro Celia Molina 24 DIC 2025 - 09:13h.

La OCU calcula que, entre las cenas y comidas y los regalos, cada ciudadano gastará unos 800 euros de media en Navidad

Adiós al tradicional árbol de Navidad: la nueva tendencia que triunfa en varios países de Europa

Todos aquellos españoles que quieran servir marisco fresco en sus cenas de Nochebuena y que, por tanto, hayan ido hoy al mercado a comprar, no solo tendrán que esperar cola para ser atendidos, también deberán aflojar el bolsillo. En las horas previas a la cena más emotiva del año, donde las familias vuelven a reunirse en torno a la mesa, el precio del marisco se ha disparado, como bien ha comprobado la reportera de Informativos Telecinco, Laura Quiejeiro.

Si en la jornada de ayer "ya estaba todo muy caro", un pescadero nos ha mostrado los nuevos precios de suculentos alimentos como los percebes, que hoy han alcanzado los 300 euros/kilo o las centollas, que han llegado a los 65 euros kilo, al igual que las almejas. Las lluvias y la nieve que han convertido a España en un manto blanco, dándole aún un aspecto más mágico a las Navidades, han afectado profundamente a la pesca de estos platos, por lo que "poder cenar almejas esta noche, por ejemplo, va a ser todo un privilegio", apunta el pescadero. También lo será poner en la mesa un plato de gulas, que están ya a 1.500 euros.

Esta Navidad, gastaremos 796 euros por persona

Este año, la OCU ha presentado el tradicional informe en el que se estima cuánto gastará de media casa español en esta época: "Según nuestros datos, serán 796 euros por persona, de los que casi la mitad se destina a regalos. El resto se reparte en los planes de estas fechas: comidas y cenas, salidas o lotería", dicen en su página web. Informativos Telecinco ha comprobado, además, que muchos ciudadanos optan por las compras de última hora, apurando hasta el último momento el tiempo de elegir los regalos o la ropa que lucirán en sus fiestas.

Antes de la cena, como siempre, el rey Felipe VI dará por televisión su discurso de Navidad, que este año trae importantes novedades. El monarca felicitará las fiestas desde el Palacio Real en nombre de Letizia y sus dos hijas, pero este 2025 lo hará de otra manera. En vez del habitual plano sentado, lo hará de pie en un intento por darle más dinamismo al ya tradicional mensaje en el que cada año hace alguna referencia a los cuatro idiomas que conviven en nuestro país. Muy previsiblemente, el rey hablará esta noche de los incendios que asolaron a España el pasado verano, de la crispación política y del gravísimo problema de la vivienda.