Cómo ahorrar en calefacción sin pasar frío este invierno

Apagar la calefacción por la noche, usar termostatos programables y aprovechar el calor del sol pueden marcar la diferencia en la factura

Poner la calefacción por primera vez este invierno: lo que debes hacer para no arruinarte

Compartir







El frío no da tregua y la calefacción se convierte en el mejor aliado durante estos días, aunque también despierta la preocupación por la factura que puede llegar a final de mes.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con Jorge Blanco, CEO de una empresa energética, quien ha resuelto algunas de las dudas más habituales sobre el uso de la calefacción. Sobre si es mejor dejarla encendida todo el tiempo o apagarla por la noche, explica: “Lo mejor es apagarla por la noche. Hay que aplicar el sentido común: normalmente estamos en la cama, bien abrigados con mantas, y no es necesario tener la calefacción encendida. El confort térmico debe mantenerse durante el día, no por la noche”.

Jorge Blanco, CEO de una empresa energética: "Lo más recomendable es instalar un termostato programable en casa, que nos permita ajustar la calefacción al uso real de la vivienda"

En cuanto al uso de termostatos en los radiadores, señala: “Estos dispositivos están muy bien porque permiten un mayor control climático en la vivienda, aunque suponen un coste adicional. Lo más recomendable es instalar un termostato programable en casa, que nos permita ajustar la calefacción al uso real de la vivienda. No tiene sentido tenerla encendida cuando no estamos. Lo ideal es que se active automáticamente, por ejemplo, media hora antes de llegar a casa”.

Jorge Blanco también subraya la importancia del aislamiento: “Cuando hace sol en invierno, es fundamental subir las persianas para aprovechar el calor solar y, en cuanto se oculta el sol, bajarlas para retener el calor dentro de la vivienda. Existe el falso mito de que hay que ventilar la casa dos o tres horas al día, con dos o tres minutos es suficiente. Ventilar en exceso es tirar por la ventana todo el dinero invertido en calentar la casa”.

Por último, aclara si los calefactores consumen más que la calefacción: “El calefactor debe usarse solo para momentos puntuales. A medio y largo plazo sale más caro y, además, puede ser peligroso. Una mala combustión puede liberar gases nocivos como el monóxido de carbono o el óxido de nitrógeno, por lo que hay que extremar las precauciones al utilizarlos”.