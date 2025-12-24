La felicitación navideña del equipo de 'La mirada critica': "Abracen, rían y disfruten estos días en familia"

Ana Terradillos ha felicitado a todos los espectadores de 'La mirada crítica'

En una de las noches más especiales del año, la Nochebuena, 'La mirada crítica' se despide poniendo en valor la familia, el compañerismo y los mejores deseos propios de estas fechas tan señaladas.

Ana Terradillos ha finalizado el programa deseando una feliz Navidad: "Queremos felicitarles las fiestas con este vídeo que ha preparado el equipo de 'La mirada crítica', un equipo que pone muchísima ilusión en cada cosa que hace, incluido montar nuestro árbol de Navidad".

Ana Terradillos: "Este equipo es tal y como han visto en el vídeo: uno pone una bolita, otro el espumillón, la directora coge la pandereta y alguien llega y coloca la estrella"

Además, ha añadido unas palabras dedicadas al equipo: “Este equipo es tal y como han visto en el vídeo: uno pone una bolita, otro el espumillón, la directora coge la pandereta y alguien llega y coloca la estrella. Todo el mundo aporta siempre lo mejor que tiene y por eso el brillo nos acompaña prácticamente todo el año. Algunos ya están en sus casas, otros nos iremos en cuanto termine el programa, pero hoy nos acordamos especialmente de dos personas, de Gerardo y de Rocío, que siempre formarán parte de este equipo porque se han dejado la piel".

Por último, ha mandado un mensaje a la audiencia: "Y a ustedes, abracen, rían, besen, disfruten estos días en familia, díganles lo mucho que les quieren y lo importante que es tenerlos cerca en sus vidas. Pasen una feliz noche, sean muy felices y digan muchas veces te quiero".