La sustancia estupefaciente, "sin una fórmula idéntica", entra en prisiones al faltar "medios y filtros oportunos"

"Sólo en algunos casos se conoce que llevan restos de ketamina, sin descartarse fentanilo y otros derivados", detalla el CSIF

Cádiz"Situación alarmante" en las cárceles de Cádiz como la del Puerto III o la de Algeciras, donde ya murieron dos presos. Desde el CSIF han alertado de la peligrosa droga de los "papelitos" porque es la principal causante de ese tipo de sucesos.

También se han registrado fallecimientos por sobredosis en prisiones como la de Brians 2 y el sindicato más representativo en Instituciones Penitenciarias avisa claramente sobre el riesgo para la vida que conlleva.

Aunque no tienen datos cuantificados de la entrada de esa sustancia estupefaciente en centros de reos en la provincia gaditana, "sí ha habido casos de evacuación urgente vital al hospital".

Que no se tengan los números concretos de la introducción de esa droga es consecuencia directa de la inexistencia de "medios que puedan corroborar" su presencia allí. Sin embargo, el sindicato advierte de su impacto entre reclusos y funcionarios.

"No se descarta fentanilo u otros derivados de éste"

CSIF explica que se trata de un estupefaciente "que no tiene fórmula idéntica en cada uno de los pliegos o papeles que consumen los internos". De ahí que se la llame "papelitos".

Sin que se hayan puesto "medios y filtros oportunos para evitar su entrada en prisiones", solamente ciertos reactivos químicos sirven para detectar la composición de la droga.

El problema está en que "la mayoría" de componentes de la sustancia "es indeterminada". "En algunos casos se conoce que llevan restos de ketamina, sin descartarse fentanilo u otros derivados de éste y mezclas de otros ingredientes nocivos", apunta el sindicato.

Esta escasa concreción facilita que llegue a los reos sin control, ocasionando "una grave exposición en toda España e inseguridad" en los centros penitenciarios. Siendo los que hay en Cádiz los de "mayor volumen de internos".

Los "pocos recursos médicos no pueden atender las urgencias"

Desde el CSIF recuerdan que hay casi 1.300 presos en el Puerto III y 1.100 en Botafuegos (Algeciras), donde el consumo de estupefacientes mantiene desbordados los "pocos recursos médicos" que tienen ambas cárceles.

"No pueden atender los casos de urgencias derivados de una droga que no se conoce para poder contrarrestar sus efectos, con la peligrosidad que significa para la vida de los reos", argumentan.

Insisten en que las unidades que se crearon hace varios años como el Grupo Intervención y Control Operativo o la Unidad Cinológica no cuentan con "herramientas necesarias para detectar los papelitos" e incautarlos.

"Sólo un spray multiusos reactivo a determinados tipos de estupefacientes es lo que manejan a fecha de hoy para ese cometido", puntualizan en un comunicado donde van más allá de este problema.

Agresiones directas a funcionarios como consecuencia

Específicamente, matizan que "las agresiones" directas a funcionarios han "aumentado en los últimos tiempos, debido al control que se realiza" en materia de drogas: "Deriva en peleas entre internos también".

De hecho, el 15 de diciembre se conoció un episodio con varios trabajadores de prisiones "contusionados tras un forcejeo" y golpes de un recluso que se "oponía a un registro motivado por la ingesta" de estupefacientes.

El sindicato reclama a Instituciones Penitenciarias que doten de "medios materiales para la incautación de la nueva droga y, al mismo tiempo, la inclusión de pistolas táser", como elemento de defensa en casos violentos.

"Evitarían en gran medida incidentes con compañeros lesionados", creen y aprovechan para reivindicar que se considere a agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Una reclamación que llevan tiempo pidiendo.

Por otro lado, el CSIF solicita igualmente una mejor formación para estos empleados para el ejercicio de sus labores en las cárceles españolas. Que sea "presencial y de calidad". Además de que se les entregue un uniforme más adecuado para trabajar.