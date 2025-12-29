Patricia explica que se va a tener que marchar del piso porque no puede asumir los gastos

Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, cree que harán falta 5 años para ver un impacto importante en los precios

Patricia es madre soltera y vive con su hija en un piso de unos 20 metros cuadrados por el que paga 900 euros. 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con ella, que explica todo sobre el calvario que está sufriendo y denuncia la situación de la vivienda en España.

Respecto a cómo encontró la vivienda y las alternativas que tenía en ese momento, Patricia lo explica todo detalladamente: ''No hay ninguna alternativa, está todo igual de caro, vaya donde vaya el mismo precio. Yo me he tenido que aguantar con lo que es lo más cerca, ya que yo no tengo transporte''.

''Soy madre soltera con una niña, tengo un préstamo, tengo un alquiler de un bar y encima no puedo desplazarme y tengo que estar cerca, pues la verdad que estoy pagando un buen dinero por un alquiler de una casa bastante pequeñita, que tampoco es una maravilla'', cuenta.

Patricia explica que está pensando en marcharse porque no puede asumir los gastos: ''Ahora me estoy viendo la tesitura de que me tengo que ir de allí y no sé dónde me voy a quedar a dormir, me voy a tener que venir a vivir al bar. Este es el segundo año que voy a quedarme allí, pero ya estoy haciendo las maletas porque no puedo pagar''.

''Las cosas no van bien tampoco en el negocio, porque claro, la subida de todo, pues pues no hay manera de pagarlo todo y la cosa ha bajado en todos los sentidos. Es la tercera vez que reclamo esto, pero parece que aquí nadie nos hace caso'', sentencia la afectada, que no puede más.