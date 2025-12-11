La nueva empresa de vivienda púbicla no solo fomentará la obra nueva, sino que también comprará casas a particulares para destinarla al alquiler

Requisitos para acceder a Casa 47, los alquileres sociales asequibles que el Gobierno concederá a partir de 2026

La nueva empresa estatal de vivienda Casa 47 pisa el acelerador con el objetivo de solucionar el problema de la vivienda en España. Tras su luz verde en el Consejo de Ministro de este martes, los responsables del ministerio que dirige Isabel Rodríguez han informado de que en los próximos días se hará pública la primera convocatoria piloto con 171 viviendas de alquiler en Galicia, Asturias y Valencia.

Del total de viviendas: 67 estarán en Vigo, 67 en la zona afectada por la DANA de Valencia y 37 en Mieres, Asturias. En el caso de las viviendas de Vigo, el precio del alquiler será de 8,8 euros el metro cuadrado (las viviendas tienen distinto tamaño), un 35% por debajo del precio de mercado. Así, una vivienda de 80 metros, tendría una renta mensual de alquiler de unos 700 euros.

Conocer las necesidades del mercado

Esta primera convocatoria servirá para evaluar el proceso de adjudicación, la demanda y el perfil de los solicitantes, con el objetivo de afinarlo al máximo para cuando empiecen a entrar los grandes lotes de viviendas el año que viene, han destacado desde Vivienda.

Además, como el portal a través del cual se podrán solicitar las viviendas aún está en desarrollo --previsiblemente empezará a funcionar en 2026 --, las bases de esta convocatoria piloto se publicarán en la web de Casa 47.

De esta manera, en dicha web, los interesados podrán consultar la ficha completa de cada vivienda (características, fotos, precio y requisitos) y encontrarán un formulario de solicitud que podrán completar online.

La entidad pasará de tener como actividad principal la de urbanización y entrega de suelos y viviendas a las demás administraciones, para pasar a actuar como una gran Entidad Estatal de Vivienda, en la cual no solo se urbanice y se construya, sino que además se gestione todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal.

Compra de viviendas a particulares

Una de las novedades más destacadas es que Casa 47 no se limitará a promover obra nueva, sino que también comprará viviendas a particulares. El Gobierno ha anunciado una oferta pública de compra de 100 millones de euros destinada a adquirir inmuebles ya existentes y destinarlos al parque público. Esta estrategia permitirá incorporar rápidamente viviendas al sistema, evitando los plazos largos de construcción y respondiendo a la urgencia social.

La ministra Isabel Rodríguez subrayó que se trata de “crear algo nuevo y bueno para España”, con un modelo que combina construcción, adquisición y rehabilitación. De este modo, se amplía el abanico de opciones y se aprovecha el stock de viviendas disponibles en el mercado.

El modelo de Casa 47 se basa en cuatro ejes: planificación, construcción, adquisición y atención ciudadana. En la práctica, esto se traduce en:

Obra nueva : promociones públicas destinadas al alquiler asequible.

: promociones públicas destinadas al alquiler asequible. Compra a particulares: adquisición de viviendas ya construidas para incorporarlas al parque público.

adquisición de viviendas ya construidas para incorporarlas al parque público. Rehabilitación : recuperación de edificios en desuso o afectados por catástrofes, como la DANA en Valencia.

: recuperación de edificios en desuso o afectados por catástrofes, como la DANA en Valencia. Alquiler protegido: contratos de larga duración con precios limitados al 30 % de la renta media.

Este enfoque mixto permite responder a diferentes necesidades y acelerar la disponibilidad de viviendas.

Viviendas de alquiler con contratos de larga duración

Casa 47 ofrecerá principalmente viviendas en régimen de alquiler asequible, con contratos que podrán alcanzar hasta 75 años de duración, prorrogables siempre que se mantengan las condiciones de acceso. Esta medida busca dar estabilidad a los inquilinos y evitar la incertidumbre que caracteriza al mercado privado.

Además, se establece que ningún alquiler podrá superar el 30 % de la renta media del territorio, lo que garantiza precios ajustados a la capacidad económica de las familias. Ejemplos iniciales muestran que los alquileres estarán muy por debajo del mercado: en Vigo, una vivienda de 80 metros cuadrados se ofrecerá por unos 700 euros mensuales, un 35 % menos que el precio habitual.