El fuego se inició antes de las 1:40 horas en un edificio de la Avenida Profesor López Piero de Valencia

Seis policías, un hombre y dos mujeres requirieron asistencia médica por la inhalación de humo

ValenciaUna mujer de 79 años murió al incendiarse un decimosexto piso en el que residía en un edificio de Valencia capital, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Además, otras nueve personas resultaron afectadas en el mismo suceso por la inhalación del humo, al igual que en el caso del garaje que ha ardido en Mallorca esta madrugada.

El fuego se inició alrededor de las 1:40 horas por causas que se investigan. Concretamente en un bloque ubicado en la Avenida Profesor López Piero, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Rescatada una mujer que pedía ayuda en un balcón

Algunos vecinos de la zona compartieron en redes sociales imágenes de las llamas saliendo de la ventana de la vivienda. Fuentes del Ayuntamiento de Valencia han indicado que una joven pedía ayuda desde el balcón.

De 26 años, tuvo que ser rescatada por los bomberos en aparente buen estado de salud, aunque acabó siendo evacuada al Hospital General. En una de las habitaciones del inmueble, localizaron a la mujer mayor calcinada.

Los agentes tanto de Policía Nacional como Local que acudieron al aviso desalojaron el resto de domicilios por prevención ante la posible propagación del incendio.

De hecho, los servicios sanitarios movilizados en varias ambulancias tuvieron que atender a seis agentes in situ. También trasladaron a una mujer de 38 años al Hospital Doctor Peset y a un hombre de 44 al Hospital Clínico.