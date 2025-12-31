Juan de Dios, detective privado, abre su archivo privado de investigaciones en 'El tiempo justo'

Durante las fechas navideñas aumentan las infidelidades. ¿Y eso por qué? En este periodo hay más celebraciones, más fiesta y más oportunidades de 'caer en la tentación' y ser infiel. Juan de Dios es detective privado especializado en destapar adulterios durante muchos años. Hoy, en 'Todo es mentira', nos abre su archivo privado para descubrir algunas de las historias más insospechadas de toda su carrera profesional.

El investigador ha contado que tanto ellos como ellas son infieles en igual porcentaje, pero que las mujeres llevan a cabo infidelidades más "sofisticadas" que los hombres: "Son más difíciles de detectar. Los hombres somos muy primarios", explicaba.

"El cornudo es el último en enterarse"

Según ha contado, estas investigaciones las suele encargar la familia, por ejemplo el suegro, por un motivo claro: "Ya se sabe, el cornudo es el último en enterarse", afirmaba. Por tanto, es la familia la que quiere que se investigue a su yerno o a su nuera, dejando algunas historias impresionantes.

El dosier, relataba, se entrega primero a quien haya encargado los servicios del detective y, ya en la intimidad familiar, se lo cuentan a la víctima: "Nosotros no se lo contamos a ellos", reconocía. "Siempre dicen que ya sabían ellos que algo raro había", cuando confirman sus sospechas.

"Una vez nos pagaron un cheque en blanco con la finalidad de conseguir acreditar que la nuera ejercía la prostitución. Casi acabo denunciado porque, por mucho que lo intenté, no había manera. Nos ofrecieron un cheque en blanco con tal de que cortara con esa chica", contaba con todo lujo de detalles.

A pesar de que las infidelidades no disminuyen, el trabajo de los detectives se ha reducido: "Ya no hace falta acreditar adulterio para separarse, basta con que uno de los dos lo pida. Antes sí, y llegó a ser delito", explicaba el presentador, Joaquín Prat.