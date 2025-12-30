La nueva novia del DJ participó en el equipo de baile de su prima cuando anunció que era concursante de 'Bailando con las estrellas'

Todo sobre la nueva novia de Kiko Rivera: la conocimos en Got Talent y estuvo con Omar Montes

Kiko Rivera ha aparecido por sorpresa estas Navidades para anunciar que está de nuevo enamorado. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía en la que aparece su mano y la de su nueva pareja acompañada de un breve texto. "No esperaba encontrar nada, solo seguía mi rumbo sin buscar respuesta. Pero entonces llegaste tú y entendí que el destino a veces sorprende: se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo", lanza el DJ.

Alexia Rivas y Miguel Frigenti, colaboradores de 'El tiempo justo' han informado -en base a las fuentes con las que han contactado- que la nueva ilusión del productor de éxitos como 'Así soy yo' o 'Quítate el top' es natural "de un pueblo de Toledo" y se dedica a la danza. Su pasado está ligado a Telecinco, ya que la misma apareció en Got Talent para enfrentarse a las críticas de Edurne o Risto Mejide.

La nueva novia de Kiko Rivera participó en Got Talent

Gracias a una investigación hecha por el equipo del programa hemos podido saber que figuró como cuerpo de baile en la reaparición de Anabel Pantoja cuando anunció que era concursante de 'Bailando con las estrellas'. La prima del DJ actuó en el programa '¡De Viernes!' con un show en el que aparecía la que iba a ser la nueva novia de Kiko Rivera.

Alexia Rivas detalla que su nombre real es "Maite", aunque el artístico es "Lola". "Puede llevarla de gira Isabel Pantoja para bailar el 'Garlochí'", comenta en plató Marta López.

El pasado amoroso del nuevo amor del DJ está ligado a una persona bastante conocida. Al parecer, estuvo nada más y nada menos que con Omar Montes hace "4 o 5 años". Así lo ha confirmado Alexia Rivas, quien asegura que lo comprobó gracias a una cena en la que estaban personas de su "entorno".