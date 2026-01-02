La víctima mortal en el valle pirenaico de Bielsa, en Huesca es un trabajador social de 55 años de Zaragoza

Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en el Valle de Bielsa, en Huesca

Compartir







HuescaLa víctima mortal en el valle pirenaico de Bielsa, en Huesca, es Ángel Sánchez Campos, un hombre de 55 años que era vecino de Zaragoza y trabajador de Zaragoza Vivienda, según ha podido conocer 'Hoy Aragón'.

Con una amplia trayectoria en el diseño de programas destinados a garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, el fallecido, Ángel Sánchez Campos, "era trabajador de Zaragoza Vivienda y desarrollaba su labor profesional en el ámbito de la gestión de la vivienda pública y la intervención social", informan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

PUEDE INTERESARTE Desaparecida una persona en un alud en el Valle de Bielsa en Huesca

El accidente en el que ha muerto Ángel Sánchez Campos

La Guardia Civil de Montaña informaba este jueves 1 de enero de que especialistas del GREIM habían encontrado el cuerpo sin vida del montañero sepultado por un alud este miércoles en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca), mientras practicaba raquetas.

En el operativo de búsqueda han participado varios agentes con perros de rescate, ha informado el Gobierno de Aragón. El accidente ocurría en torno a las 20.00 horas de este miércoles. Al parecer, era un compañero de Ángel Sánchez Campos el que podía bajar hasta el refugio de Urdiceto y avisar al 112 Aragón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante la mañana de este jueves 1 de enero la Unidad Aérea de Huesca transportaba al fallecido hasta Boltaña, desde donde ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Reacciones a la muerte de Ángel Sánchez Campos

Nada más conocerse la noticia, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, lamentaba el fallecimiento del montañero en Punta Suelza, en el valle pirenaico oscense de Bielsa, sepultado por un alud.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En un tuit, Jorge Azcón señala: "Qué pena más grande comenzar el 2026 con la confirmación del fallecimiento del montañero que había desaparecido en el alud de ayer en el valle de Bielsa. Mi pésame a su familia y amigos. Descanse en paz".

El Gobierno de Aragón pide prudencia y recuerda los consejos para evitar aludes

El jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, recuerda que las condiciones meteorológicas del inicio del invierno han generado unas condiciones del manto nivoso en cotas altas que son poco habituales en los Pirineos, y que generan inestabilidad por la presencia de capas de nieve de baja cohesión cerca de su base, ha advertido este jueves

"La presencia de estas capas puede persistir en el manto de nieve durante periodos muy largos, no es perceptible a simple vista y puede dar lugar a avalanchas cuando la sobrecarga de una persona provoca la desestabilización del manto", ha señalado Crespo.

El nivel actual de peligro de aludes, nivel 3 en cotas superiores a 2.200 metros, indica una situación muy delicada para determinadas exposiciones y pendientes que no debe ser subestimada. En esta situación, son fundamentales la elección prudente del itinerario y el respeto a los consejos del boletín de aludes.